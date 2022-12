Unihockey – Herren 1. Liga Jona-Uznach Flames setzt Siegesserie auch gegen UHC Herisau fort Jona-Uznach Flames setzt seine Siegesserie auch gegen UHC Herisau fort. Das 8:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Jona-Uznach Flames: Ph. Köpfli brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Ein Minuten dauerte es, ehe Ph. Köpfli erneut erfolgreich war. Er traf in der 4. Minute zum 2:0 für Jona-Uznach Flames. Dominic Dürr baute in der 18. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (3:0).

Silas Stucki verkürzte in der 34. Minute den Rückstand von UHC Herisau auf 1:3. Joël Jud baute in der 40. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (4:1). Andreas Zwicker (44. Minute) liess UHC Herisau auf 2:4 herankommen.

Cyrill Zimmermann baute in der 46. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (5:2). Jona-Uznach Flames erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Dominic Dürr weiter auf 6:2. Jona-Uznach Flames erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Joël Jud weiter auf 7:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ph. Köpfli in der 53. Minute, als er für Jona-Uznach Flames zum 8:2 traf.er traf zum dritten Mal.

Ph. Köpfli mit drei Skorerpunkten

Skorer für Jona-Uznach Flames: Das Spiel werden Ph. Köpfli mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Dominic Dürr mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Cyrill Zimmermann mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Joël Jud mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Nicola Federli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Andreas Zwicker zum besten Spieler von UHC Herisau gekürt. Bei Jona-Uznach Flames wurde diese Ehre Marco Mangia zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Jona-Uznach Flames von Rang 6 auf 5. Das Team hat 25 Punkte. Auf Jona-Uznach Flames wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team I. M. Davos-Klosters, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 18. Dezember statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Arkaden Davos Platz).

In der Tabelle verliert UHC Herisau Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat 22 Punkte. Für UHC Herisau geht es daheim gegen UH Appenzell (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 18. Dezember statt (19.00 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.