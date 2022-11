Unihockey – Herren 1. Liga Jona-Uznach Flames mit drei Punkten auswärts gegen Unihockey Rheintal Gators Jona-Uznach Flames behielt im Spiel gegen Unihockey Rheintal Gators am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Florian Müller für Jona-Uznach Flames. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Lasse Paus durch seinen Treffer für Unihockey Rheintal Gators in der 17. Minute her. Timo Gimmi schoss Jona-Uznach Flames in der 24. Minute zur 2:1-Führung.

Mit seinem Tor in der 25. Minute brachte Nicola Federli Jona-Uznach Flames mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Jona-Uznach Flames erhöhte in der 28. Minute seine Führung durch Robin Krieg weiter auf 4:1. In der 35. Minute verkleinerte Ramon Hunziker den Rückstand von Unihockey Rheintal Gators auf 2:4.

Lasse Paus brachte Unihockey Rheintal Gators in der 53. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Nicola Federli mit der beste Skorer

Skorer für Jona-Uznach Flames: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Nicola Federli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Lasse Paus mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Jona-Uznach Flames auf Rang 6. Das Team hat 16 Punkte. Jona-Uznach Flames tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Pfannenstiel Egg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 26. November statt (18.00 Uhr, Turnhalle Rain Jona).

Unihockey Rheintal Gators liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat zwölf Punkte. Auf Unihockey Rheintal Gators wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das siebtplatzierte Team UH Appenzell, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.