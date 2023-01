Unihockey – Herren 1. Liga Jona-Uznach Flames gewinnt deutlich gegen UH Red Lions Frauenfeld Jona-Uznach Flames gewinnt am Samstag zuhause gegen UH Red Lions Frauenfeld 13:2.

(chm)

Jona-Uznach Flames ging im ersten Drittel mit 4:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Jona-Uznach Flames die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Jona-Uznach Flames die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 13:2.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Jona-Uznach Flames: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Henry Mikael Mattsson mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Luc Bauckhage mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Nicola Federli mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Joël Jud mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Niklas Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Silvan Liechti mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Colin Aebersold mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Dominic Dürr mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Jona-Uznach Flames von Rang 6 auf 5. Das Team hat 28 Punkte. Jona-Uznach Flames spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Glattal Falcons (Platz 8). Diese Begegnung findet am 14. Januar statt (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat sechs Punkte. Für UH Red Lions Frauenfeld geht es zuhause gegen UH Appenzell (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Januar statt (19.00 Uhr, Sportzentrum Auenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.