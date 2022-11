Unihockey – Herren 1. Liga Jona-Uznach Flames gewinnt deutlich gegen Pfannenstiel Egg Jona-Uznach Flames behielt im Spiel gegen Pfannenstiel Egg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:3.

(chm)

Colin Aebersold eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Jona-Uznach Flames das 1:0 markierte. Mit einem weiteren Tor erhöhte Colin Aebersold für Jona-Uznach Flames auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten. Joël Jud baute in der 12. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (3:0).

Silvan Liechti baute in der 27. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (4:0). Sandro Kellermüller verkürzte in der 30. Minute den Rückstand von Pfannenstiel Egg auf 1:4. Sven Schneider baute in der 31. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (5:1).

Jona-Uznach Flames erhöhte in der 32. Minute seine Führung nochmals durch Colin Aebersold weiter auf 6:1. Nicola Heierli (37. Minute) liess Pfannenstiel Egg auf 2:6 herankommen. In der 47. Minute verkleinerte Simon Suter den Rückstand von Pfannenstiel Egg auf 3:6. Das letzte Tor der Partie erzielte Florian Müller, der in der 59. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames auf 7:3 ausbaute.

Colin Aebersold mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Jona-Uznach Flames: Das Spiel wird Colin Aebersold mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Florian Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Pfannenstiel Egg: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Nicola Heierli (Tor: 1, Assist: 0), Sandro Kellermüller (Tor: 1, Assist: 0), Simon Suter (Tor: 1, Assist: 0), Florian Nideröst (Tor: 0, Assist: 1) und Gabor Büsser (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Patrick Weber zum besten Spieler von Pfannenstiel Egg gekürt. Bei Jona-Uznach Flames wurde diese Ehre Colin Aebersold zuteil.

In der Tabelle liegt Jona-Uznach Flames weiterhin auf Rang 6. Das Team hat 19 Punkte. Auf Jona-Uznach Flames wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team UH Appenzell, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 4. Dezember statt (19.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Pfannenstiel Egg liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat 29 Punkte. Pfannenstiel Egg spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Vipers InnerSchwyz (Rang 10). Das Spiel findet am 3. Dezember statt (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.