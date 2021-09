9245 Oberbüren In Oberbüren heisst jede fünfzigste Frau mit Nachnamen Frick Wie heissen die Menschen in Oberbüren mit Vor- und Nachnamen? Unsere Auswertung zum Postleitzahlgebiet 9245 zeigt es.

(chm)

Der häufigste Name in Oberbüren ist sowohl für Männer wie auch für Frauen: Frick. 36 Frauen und 31 Männer teilen sich diesen Nachnamen.

Nach Angaben der Post leben in dem Gebiet 1'655 Frauen und 1'815 Männer. Die Fricks stellen also 2 Prozent der Bevölkerung. Der Nachname Frick kommt für Frauen noch in einem weiteren Postleitzahlgebiet an erster Stelle vor, und zwar in 2019 Rochefort/Chambrelien. In einem weiteren Postleitzahlgebiet figuriert der Name für Frauen unter den häufigsten fünf. Für Männer kommt Frick in keiner weiteren Gemeinden an erster Stelle vor. In weiteren drei Postleitzahlgebieten figuriert der Name für Männer unter den häufigsten fünf.

Die Post stellt auf ihrer Opendata-Plattform Tabellen zur Verfügung, aus denen die häufigsten Vor- und Nachnamen pro Postleitzahl hervorgehen. Aus Datenschutzgründen befinden sich im Datensatz nur die fünf häufigsten Vor- und Nachnamen, und auch nur solche, die mehr als fünf Mal vorkommen.

Die Rangliste der häufigsten weiblichen Nachnamen in 9245 Oberbüren:

1. Frick (Anzahl: 36)

2. Brühwiler (33)

3. Fürer (21)

3. Jung (21)

4. Kempter (20)

Rangliste der häufigsten männlichen Nachnamen:

1. Frick (Anzahl: 31)

2. Brühwiler (25)

3. Jung (24)

4. Keller (21)

5. Fürer (19)

5. Hälg (19)

Welche Vornamen die beliebtesten sind

Bei den häufigsten Vornamen gibt es in Oberbüren bei den Frauen ein Patt zwischen mehreren Namen:

1. Monika (Anzahl: 23)

1. Sandra (Anzahl: 23)

2. Nicole (22)

3. Andrea (19)

3. Daniela (19)

Rangliste der häufigsten männlichen Vornamen:

1. Daniel (Anzahl: 37)

2. Markus (34)

2. Martin (34)

3. Andreas (32)

3. Marco (32)

Die Postleitzahl 9245 umfasst nicht nur Oberbüren, sondern auch die Ortschaften Sonnental und Oberbüren Unterdorf. Diese sind in dieser Auswertung eingeschlossen. In diesen Ortschaften leben nach Angaben der Post ingesamt 3'470 Personen.

Daniel Müller, der wahre Max Mustermann

Über sämtliche Ortschaften in der Schweiz gesehen, ist Müller der häufiste Nachname - für Männer wie für Frauen. Bei den Vornamen ist bei den Männern Daniel der beliebteste Name, bei den Frauen ist Maria das Pendant.

Finden Sie in unserer Ostschweizer Übersicht heraus, welche Vor- und Nachnamen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden besonders häufig vorkommen.

Dieser Artikel ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

