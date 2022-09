Unihockey – Herren UPL HC Rychenberg Winterthur bezwingt Floorball Thurgau HC Rychenberg Winterthur siegt zuhause 7:6 gegen Floorball Thurgau im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jonathan Nilsson für HC Rychenberg Winterthur. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Iiro Lankinen durch seinen Treffer für Floorball Thurgau in der 6. Minute her. Noah Püntener erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für HC Rychenberg Winterthur.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 14, als Eero Jalo für Floorball Thurgau erfolgreich war. In der 17. Minute war es an Eero Kuutsa, Floorball Thurgau 3:2 in Führung zu bringen. HC Rychenberg Winterthur glich in der 31. Minute durch Tobias Studer aus.

In der 39. Minute war es erneut Tobias Studer, der HC Rychenberg Winterthur mit seinem Tor 4:3 in Führung brachte. HC Rychenberg Winterthur baute die Führung in der 41. Minute (Noah Püntener) weiter aus (5:3). Dank dem Treffer von Oliver Wiedmer (42.) reduzierte sich der Rückstand für Floorball Thurgau auf ein Tor (4:5).

Gleichstand war in der 46. Minute hergestellt: Silas Fitzi traf für Floorball Thurgau. In der 46. Minute war es an Daniel Keller, HC Rychenberg Winterthur 6:5 in Führung zu bringen. In der 52. Minute baute Levin Conrad den Vorsprung für HC Rychenberg Winterthur auf zwei Tore aus (7:5). Yannick Rubi erzielte in der 53. Minute den Anschlusstreffer zum 6:7 für Floorball Thurgau. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Tobias Studer mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für HC Rychenberg Winterthur: Das Spiel werden Tobias Studer mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Noah Püntener mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Levin Conrad mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Thurgau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Eero Jalo mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Oliver Wiedmer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Yanick Altwegg zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei HC Rychenberg Winterthur wurde diese Ehre Tobias Studer zuteil.

HC Rychenberg Winterthur liegt nach Spiel 2 (nach Punkten) mit drei Punkten auf Rang 6. HC Rychenberg Winterthur spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Tigers Langnau. Diese Begegnung findet am 24. September statt (19.00 Uhr, Espace-Arena Biglen).

Floorball Thurgau liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 10. Auf Floorball Thurgau wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das Team Unihockey Basel Regio. Das Spiel findet am 24. September statt (19.30 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.