Unihockey – Herren UPL Favorit Zug United siegt gegen Floorball Thurgau Zug United siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Floorball Thurgau: Der Tabellensechste siegt auswärts 5:4 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Den Auftakt machte Alexander Hallén, der in der 13. Minute für Zug United zum 1:0 traf. Mario Stocker sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug United. Der Anschlusstreffer für Floorball Thurgau zum 1:2 kam in der 21. Minute. Verantwortlich dafür war Niklas Graf.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 28. Minute, als Yannic Fitzi für Floorball Thurgau traf. Das Tor von Robin Nilsberth in der 44. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Zug United. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 59. Minute, als Eero Jalo für Floorball Thurgau traf.

Robin Nilsberth erzielte in der 60. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Zug United. Joël Königshofer glich in der 60. Minute für Floorball Thurgau aus. Es hiess 4:4. In der Verlängerung entschied Zug United das Spiel für sich. In der 64. Minute schoss Linus Arnold das 5:4.

Alexander Hallén mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Zug United: Das Spiel wird Alexander Hallén mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Robin Nilsberth mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Linus Arnold mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Thurgau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Niklas Graf mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannic Fitzi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Niklas Graf zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei Zug United wurde diese Ehre Alexander Hallén zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Zug United von Rang 6 auf 5. Das Team hat 22 Punkte. Auf Zug United wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team Tigers Langnau, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Dezember (17.00 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Floorball Thurgau verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 11. Das Team hat zehn Punkte. Floorball Thurgau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen HC Rychenberg Winterthur (Platz 6). Diese Begegnung findet am 10. Dezember statt (17.00 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

