Unihockey – Damen UPL Favorit piranha chur siegt klar gegen Waldkirch-St. Gallen Sieg für den Tabellenvierten: piranha chur lässt am Sonntag auswärts beim 5:0 gegen Waldkirch-St. Gallen (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

In der 18. Minute gelang Katarína Klapitová der Führungstreffer zum 1:0 für piranha chur. Corin Rüttimann sorgte in der 20. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für piranha chur. Luana Rensch baute in der 30. Minute die Führung für piranha chur weiter aus (3:0).

Piranha chur erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Dina Koch weiter auf 4:0. Eliska Trojankova schoss das 5:0 (55. Minute) für piranha chur und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Corin Rüttimann mit zwei Punkten eine der besten Skorerinnen des Spiels

Skorerinnen für piranha chur: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Corin Rüttimann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Luana Rensch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Jill Marina Wiedmer zur besten Spielerin von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei piranha chur wurde diese Ehre Corin Rüttimann zuteil.

Unverändert liegt piranha chur auf Rang 4. Das Team hat 27 Punkte. Piranha chur spielt zum nächsten Mal daheim gegen Red Ants Winterthur (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Januar (18.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

Waldkirch-St. Gallen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat sieben Punkte. Waldkirch-St. Gallen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Kloten-Dietlikon Jets an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 22. Januar statt (12.00 Uhr, Sporthalle Stighag Kloten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.