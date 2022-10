Unihockey – Herren 1. Liga Erneuter Sieg für Pfannenstiel Egg gegen Unihockey Rheintal Gators Pfannenstiel Egg setzt seine Siegesserie auch gegen Unihockey Rheintal Gators fort. Das 5:4 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Das erste Tor der Partie fiel für Pfannenstiel Egg: Florian Hafner brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. In der 23. Minute traf Jakub Vit für Unihockey Rheintal Gators zum 1:1-Ausgleich. Nicolas Wyss erzielte in der 28. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Unihockey Rheintal Gators.

Der Ausgleich für Pfannenstiel Egg fiel in der 38. Minute (Fabio Luchsinger). Fabio Luchsinger war es auch, der in der 42. Minute die 3:2-Führung für Pfannenstiel Egg herstellte. Gleichstand stellte Lasse Paus durch seinen Treffer für Unihockey Rheintal Gators in der 53. Minute her.

Das Tor von Nicola Heierli in der 56. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Pfannenstiel Egg. Mit seinem Tor in der 56. Minute brachte Simon Suter Pfannenstiel Egg mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Unihockey Rheintal Gators kam in der 59. Minute noch auf 4:5 heran, als Jakub Vit traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Nicola Heierli mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Pfannenstiel Egg: Das Spiel wird Nicola Heierli mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Fabio Luchsinger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Florian Nideröst mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Jakub Vit mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Pfannenstiel Egg liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat 23 Punkte. Als nächstes trifft Pfannenstiel Egg auf fremdem Terrain mit UH Red Lions Frauenfeld (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Sonntag (30. Oktober) statt (16.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Unihockey Rheintal Gators liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat zwölf Punkte. Auf Unihockey Rheintal Gators wartet im nächsten Spiel zuhause das sechstplatzierte Team Jona-Uznach Flames, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 19. November statt (20.00 Uhr, Aegeten Widnau).

