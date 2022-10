Unihockey – Herren 1. Liga Erneuter Sieg für Jona-Uznach Flames gegen Glattal Falcons Jona-Uznach Flames setzt seine Siegesserie auch gegen Glattal Falcons fort. Das 6:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das Skore eröffnete Sven Schneider in der 4. Minute. Er traf für Jona-Uznach Flames zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 33, als Michel Bill für Glattal Falcons erfolgreich war. Léon Baumgartner erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Jona-Uznach Flames.

Jona-Uznach Flames baute die Führung in der 40. Minute (Nicola Federli) weiter aus (3:1). Jona-Uznach Flames erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Henry Mikael Mattsson weiter auf 4:1. Sven Schneider baute in der 45. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (5:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Florian Müller in der 47. Minute, als er für Jona-Uznach Flames zum 6:1 traf.

Sven Schneider mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Jona-Uznach Flames: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sven Schneider mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Nicola Federli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Jona-Uznach Flames liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat zehn Punkte. Jona-Uznach Flames spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Vipers InnerSchwyz (Platz 11). Die Partie findet am 23. Oktober statt (19.30 Uhr, Dreifachhalle Oberarth).

Glattal Falcons steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Glattal Falcons zuhause mit seinem Tabellennachbarn UH Appenzell (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.