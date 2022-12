Unihockey – Herren UPL Erfolg für Waldkirch-St. Gallen gegen UHC Alligator Malans Waldkirch-St. Gallen behielt im Spiel gegen UHC Alligator Malans am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Den Auftakt machte Asla Veteläinen, der in der 11. Minute für Waldkirch-St. Gallen zum 1:0 traf. Der Ausgleich für UHC Alligator Malans fiel in der 15. Minute (Lukas Ujhelyi). In der 17. Minute war es an Jesper Silvonen, Waldkirch-St. Gallen 2:1 in Führung zu bringen.

Mauro Hartmann glich in der 29. Minute für UHC Alligator Malans aus. Es hiess 2:2. Pablo Mariotti schoss Waldkirch-St. Gallen in der 32. Minute zur 3:2-Führung. Mit seinem Tor in der 44. Minute brachte Roman Mittelholzer Waldkirch-St. Gallen mit zwei Treffern 4:2 in Führung. Matthias Störi brachte UHC Alligator Malans in der 45. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Asla Veteläinen mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Das Spiel wird Asla Veteläinen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Alligator Malans: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Lukas Ujhelyi (Tor: 1, Assist: 0), Matthias Störi (Tor: 1, Assist: 0), Mauro Hartmann (Tor: 1, Assist: 0), Dan Hartmann (Tor: 0, Assist: 1), Harry Braillard (Tor: 0, Assist: 1) und Romano Schubiger (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Lukas Genhart zum besten Spieler von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei UHC Alligator Malans wurde diese Ehre Matthias Störi zuteil.

Waldkirch-St. Gallen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat 17 Punkte. Waldkirch-St. Gallen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Grasshopper Club Zürich an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (4. Dezember) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

UHC Alligator Malans liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat zehn Punkte. Mit dem viertplatzierten Tigers Langnau kriegt es UHC Alligator Malans als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (4. Dezember) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.