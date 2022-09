Unihockey – Herren 1. Liga Erfolg für Pfannenstiel Egg gegen Jona-Uznach Flames Pfannenstiel Egg hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Jona-Uznach Flames setzt es zuhause ein 7:6 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Pfannenstiel Egg: Simon Suter brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Jona-Uznach Flames traf Sven Schneider in der 4. Minute. Florian Hafner schoss Pfannenstiel Egg in der 6. Minute zur 2:1-Führung.

In der 25. Minute traf Henry Mikael Mattsson für Jona-Uznach Flames zum 2:2-Ausgleich. Henry Mikael Mattsson war es auch, der in der 26. Minute die 3:2-Führung für Jona-Uznach Flames herstellte. Phillip Achermann erhöhte in der 28. Minute zur 4:2-Führung für Jona-Uznach Flames.

Die 34. Minute brachte für Pfannenstiel Egg den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Simon Suter. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Jona-Uznach Flames stellte wiederum Henry Mikael Mattsson in Minute 47 her. In der 49. Minute gelang Pfannenstiel Egg (Thiemo Scharfenberger) der Anschlusstreffer (4:5).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Jona-Uznach Flames stellte Ph. Köpfli in Minute 53 her. Die 54. Minute brachte für Pfannenstiel Egg den Anschlusstreffer zum 5:6. Erfolgreich war Florian Nideröst. Der Ausgleich für Pfannenstiel Egg fiel in der 55. Minute (erneut Simon Suter). Das Penaltyschiessen gewann Pfannenstiel Egg.

Florian Hafner mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Pfannenstiel Egg: Das Spiel werden Florian Hafner mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Simon Suter mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Jona-Uznach Flames: Das Spiel wird Henry Mikael Mattsson mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Pfannenstiel Egg liegt nach Spiel 2 mit fünf Punkten auf Rang 6. Für Pfannenstiel Egg geht es auswärts gegen Vipers InnerSchwyz weiter. Das Spiel findet am Sonntag (25. September) statt (19.30 Uhr, MZG Rothenthurm).

Jona-Uznach Flames steht mit einem Punkt auf Rang 9. Auf Jona-Uznach Flames wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das Team UH Appenzell. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (19.00 Uhr, Sporthalle Grünfeld Jona).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.