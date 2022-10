Unihockey – Herren UPL Deutlicher Sieg für Floorball Thurgau gegen UHC Alligator Malans Floorball Thurgau gewinnt am Sonntag auswärts gegen UHC Alligator Malans 8:4.

(chm)

UHC Alligator Malans ging im ersten Drittel mit 2:1 in Führung. Im Mitteldrittel fand Floorball Thurgau dann besser in die Partie und glich das Spiel aus, so dass es mit einem Skore von 3:3 in die zweite Pause ging. Im letzten Drittel verschaffte sich Floorball Thurgau dann den entscheidenden Vorteil und entschied die Partie gegen UHC Alligator Malans mit 8:4 für sich.

Noé Siegfried mit drei Skorerpunkten

Skorer für Floorball Thurgau: Das Spiel werden Noé Siegfried mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Yannick Rubi mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Yannic Fitzi mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Iiro Lankinen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Alligator Malans: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Remo Buchli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Claudio Flütsch zum besten Spieler von UHC Alligator Malans gekürt. Bei Floorball Thurgau wurde diese Ehre Yannick Rubi zuteil.

Floorball Thurgau verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 8. Das Team hat sieben Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Thurgau auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SV Wiler-Ersigen. Die Partie findet am 19. November statt (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

UHC Alligator Malans rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 11. Das Team hat sieben Punkte. UHC Alligator Malans trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Chur Unihockey (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 19. November statt (18.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.