Unihockey – Herren UPL Deutlicher Pflichtsieg für Floorball Köniz gegen Floorball Thurgau Floorball Köniz holt gegen Floorball Thurgau auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzehnten 9:6.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Floorball Thurgau: Oliver Wiedmer brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Cedric Haldemann durch seinen Treffer für Floorball Köniz in der 22. Minute her. Simon Jirebeck brachte Floorball Köniz 2:1 in Führung (24. Minute).

Mike Gerber erhöhte in der 27. Minute zur 3:1-Führung für Floorball Köniz. Floorball Köniz erhöhte in der 28. Minute seine Führung durch Stefan Hutzli weiter auf 4:1. In der 35. Minute verkleinerte Joël Königshofer den Rückstand von Floorball Thurgau auf 2:4.

Floorball Köniz erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Mike Gerber weiter auf 5:2. Floorball Köniz erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Leon Tringaniello weiter auf 6:2. Nicolas Ammann baute in der 45. Minute die Führung für Floorball Köniz weiter aus (7:2).

Silvan Bolliger baute in der 45. Minute die Führung für Floorball Köniz weiter aus (8:2). In der 46. Minute verkleinerte Yannick Rubi den Rückstand von Floorball Thurgau auf 3:8. Iiro Lankinen (48. Minute) liess Floorball Thurgau auf 4:8 herankommen. Floorball Köniz erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Stefan Hutzli weiter auf 9:4. Yannic Fitzi (58. Minute) liess Floorball Thurgau auf 5:9 herankommen. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Eero Jalo in der 58. Minute für Floorball Thurgau auf 6:9.

Stefan Hutzli mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Floorball Köniz: Das Spiel werden Stefan Hutzli mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Silvan Bolliger mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Mike Gerber mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Samuel Poffet mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Thurgau: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Joonas Föhr mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es neun Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Eero Kuutsa zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei Floorball Köniz wurde diese Ehre Stefan Hutzli zuteil.

Floorball Köniz verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat 14 Punkte. Floorball Köniz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Tigers Langnau (Platz 6). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Unverändert liegt Floorball Thurgau auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Floorball Thurgau tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Grasshopper Club Zürich an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.