Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Erfolg für UHC Herisau gegen Glattal Falcons Sieg für UHC Herisau: Gegen Glattal Falcons gewinnt das Team am Sonntag auswärts 6:3.

(chm)

Fabian Zolliker eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Glattal Falcons das 1:0 markierte. Dominique Heller erhöhte in der 13. Minute zur 2:0-Führung für Glattal Falcons. Noah Keller sorgte in der 15. Minute für UHC Herisau für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Zum Ausgleich für UHC Herisau traf Stefan Meier in der 21. Minute. Sascha Wohlgensinger traf in der 24. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für UHC Herisau. Joel Conzett erhöhte in der 39. Minute zur 4:2-Führung für UHC Herisau.

Der Anschlusstreffer für Glattal Falcons zum 3:4 kam in der 44. Minute. Verantwortlich dafür war Fabian Zolliker. In der 59. Minute erhöhte Andrin Scherer auf 5:3 für UHC Herisau.

Silas Stucki mit der beste Skorer

Skorer für UHC Herisau: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Silas Stucki mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Glattal Falcons: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Fabian Zolliker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Herisau verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat 34 Punkte. UHC Herisau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Vipers InnerSchwyz (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 28. Januar (16.00 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Unverändert liegt Glattal Falcons auf Rang 8. Das Team hat 19 Punkte. Glattal Falcons tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von I. M. Davos-Klosters an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 29. Januar statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Arkaden Davos Platz).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.