Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher 6:3-Erfolg für Bassersdorf Nürensdorf gegen Unihockey Rheintal Gators Bassersdorf Nürensdorf behielt im Spiel gegen Unihockey Rheintal Gators am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:3.

(chm)

Den Auftakt machte Simon Weder, der in der 3. Minute für Bassersdorf Nürensdorf zum 1:0 traf. Fabian Fenaroli sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bassersdorf Nürensdorf. Bassersdorf Nürensdorf erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Marc Bischofberger weiter auf 3:0.

In der 29. Minute verkleinerte Jakub Vit den Rückstand von Unihockey Rheintal Gators auf 1:3. Die 34. Minute brachte für Unihockey Rheintal Gators den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Pascal Frei. Unihockey Rheintal Gators glich in der 41. Minute durch Ramon Hunziker aus.

Simon Weder schoss Bassersdorf Nürensdorf in der 52. Minute zur 4:3-Führung. Dario Ganz erhöhte in der 52. Minute zur 5:3-Führung für Bassersdorf Nürensdorf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tim Ehrensperger in der 54. Minute, als er für Bassersdorf Nürensdorf zum 6:3 traf.

Simon Weder mit drei Skorerpunkten

Skorer für Bassersdorf Nürensdorf: Das Spiel werden Simon Weder mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Fabian Fenaroli mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Tim Ehrensperger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Jakub Vit (Tor: 1, Assist: 0), Pascal Frei (Tor: 1, Assist: 0), Ramon Hunziker (Tor: 1, Assist: 0), Jens Aerni (Tor: 0, Assist: 1) und Lasse Paus (Tor: 0, Assist: 1).

Unverändert liegt Bassersdorf Nürensdorf auf Rang 1. Das Team hat 24 Punkte. Bassersdorf Nürensdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Jona-Uznach Flames (Platz 5). Das Spiel findet am 30. Oktober statt (17.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

In der Tabelle verliert Unihockey Rheintal Gators Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Rheintal Gators in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Pfannenstiel Egg. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.