Unihockey – Damen NLB Deutlicher 5:1-Erfolg für UH Appenzell gegen Floorball Uri UH Appenzell gewinnt am Samstag zuhause gegen Floorball Uri 5:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Anina Ryser in der 8. Minute. Sie traf für UH Appenzell zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 20, als Alessia Magagnino für Floorball Uri erfolgreich war. In der 21. Minute war es an Nicole Fässler, UH Appenzell 2:1 in Führung zu bringen.

Erneut Nicole Fässler traf in der 28. Minute auch zum 3:1 für UH Appenzell. UH Appenzell baute in der 55. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus: Torschützin war erneut Nicole Fässler. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joelle Bitzi in der 59. Minute, als sie für UH Appenzell zum 5:1 traf.

Nicole Fässler mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Das Spiel wird Nicole Fässler mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Nathalie Müller zur besten Spielerin von UH Appenzell gekürt. Bei Floorball Uri wurde diese Ehre Alessia Magagnino zuteil.

In der Tabelle liegt UH Appenzell weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 40 Punkte. Im nächsten Spiel trifft UH Appenzell auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte UH Red Lions Frauenfeld. Das Spiel findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Floorball Uri steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat 27 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Uri zuhause mit seinem Tabellennachbarn Nesslau Sharks (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.