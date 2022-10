Unihockey – Damen NLB Chilis Rümlang-Regensdorf beendet Niederlagenserie gegen Nesslau Sharks Nach drei Niederlagen in Folge hat Chilis Rümlang-Regensdorf am Sonntag gegen Nesslau Sharks einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 7:5.

Das Skore eröffnete Sabrina Schellenberg in der 13. Minute. Sie traf für Chilis Rümlang-Regensdorf zum 1:0. Olga Schläpfer glich in der 16. Minute für Nesslau Sharks aus. Es hiess 1:1. Annika Zenger schoss Chilis Rümlang-Regensdorf in der 18. Minute zur 2:1-Führung.

In der 25. Minute baute Sarina Merz den Vorsprung für Chilis Rümlang-Regensdorf auf zwei Tore aus (3:1). Die 26. Minute brachte für Nesslau Sharks den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Karin Scherrer. In der 28. Minute traf Christine Kündig für Nesslau Sharks zum 3:3-Ausgleich.

In der 33. Minute gelang Laura Gaugere der Führungstreffer zum 4:3 für Chilis Rümlang-Regensdorf. Mit ihrem Tor in der 35. Minute brachte Annika Zenger Chilis Rümlang-Regensdorf mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Julia Tschudin baute in der 38. Minute die Führung für Chilis Rümlang-Regensdorf weiter aus (6:3).

Chilis Rümlang-Regensdorf erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Leandra Richner weiter auf 7:3. Olga Schläpfer verkürzte in der 50. Minute den Rückstand von Nesslau Sharks auf 4:7. In der 56. Minute sorgte Simone Wyssen noch für Resultatkosmetik für Nesslau Sharks. Sie traf zum 5:7-Schlussstand.

Beste Skorerin bucht drei Punkte

Skorerinnen für Chilis Rümlang-Regensdorf: Das Spiel werden Laura Gaugere mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Sabrina Schellenberg mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Annika Zenger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Julia Tschudin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Sarina Merz mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es eine Spielerin, welche sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Das Spiel wird Karin Scherrer mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Olga Schläpfer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Chilis Rümlang-Regensdorf auf Rang 6. Das Team hat neun Punkte. Chilis Rümlang-Regensdorf tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Unihockey Basel Regio an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 19. November statt (19.15 Uhr, Sandgruben Basel).

In der Tabelle liegt Nesslau Sharks weiterhin auf Rang 7. Das Team hat sechs Punkte. Nesslau Sharks trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Visper Lions (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 19. November statt (17.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.