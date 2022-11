Unihockey – Herren 1. Liga Bülach Floorball holt sich drei Punkte gegen UHC Herisau Bülach Floorball gewinnt am Samstag zuhause gegen UHC Herisau 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Silas Stucki für UHC Herisau. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 9, als Robin Schmitter für Bülach Floorball erfolgreich war. Cyril Meyer traf in der 28. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bülach Floorball.

Bülach Floorball baute die Führung in der 33. Minute (Mischa Schmid) weiter aus (3:1). Erneut Mischa Schmid traf in der 42. Minute auch zum 4:1 für Bülach Floorball. In der 57. Minute verkleinerte Andreas Zwicker den Rückstand von UHC Herisau auf 2:4. Nur drei Minuten später traf Andreas Zwicker erneut. Sein Tor brachte UHC Herisau in der 60. Minute auf ein Tor heran.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Bülach Floorball: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Mischa Schmid mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Luca Joshua Dall'Oglio mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Herisau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Andreas Zwicker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Joel Conzett mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt Bülach Floorball weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 21 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Bülach Floorball in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team I. M. Davos-Klosters. Diese Begegnung findet am Sonntag (20. November) statt (17.00 Uhr, Mehrzweckhalle Klosters Platz Klosters Platz).

Unverändert liegt UHC Herisau auf Rang 3. Das Team hat 21 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UHC Herisau zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Bassersdorf Nürensdorf. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (19.30 Uhr, Sportzentrum Herisau).

