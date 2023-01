Unihockey – Herren 1. Liga Bülach Floorball gewinnt klar gegen Unihockey Rheintal Gators Sieg für Bülach Floorball: Gegen Unihockey Rheintal Gators gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Matthew Cockerill für Bülach Floorball. In der 16. Minute traf er zum 1:0. Samuel Müller erhöhte in der 52. Minute zur 2:0-Führung für Bülach Floorball. Lasse Paus sorgte in der 56. Minute für Unihockey Rheintal Gators für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Samuel Müller sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bülach Floorball. Mischa Schmid schoss das 4:1 (59. Minute) für Bülach Floorball und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Samuel Müller mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Bülach Floorball: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Samuel Müller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Marco Hottinger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Bülach Floorball liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat 34 Punkte. Bülach Floorball spielt zum nächsten Mal daheim gegen Jona-Uznach Flames (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (15. Januar) (17.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

In der Tabelle liegt Unihockey Rheintal Gators weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 21 Punkte. Unihockey Rheintal Gators tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Bassersdorf Nürensdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 21. Januar statt (19.00 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

