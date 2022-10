Unihockey – Herren 1. Liga Bülach Floorball bezwingt auswärts Jona-Uznach Flames Sieg für Bülach Floorball: Gegen Jona-Uznach Flames gewinnt das Team am Samstag auswärts 6:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Colin Aebersold für Jona-Uznach Flames. In der 17. Minute traf er zum 1:0. Dominic Dürr sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Jona-Uznach Flames. Jona-Uznach Flames erhöhte in der 19. Minute seine Führung durch Jan Broder weiter auf 3:0.

Mischa Schmid verkürzte in der 19. Minute den Rückstand von Bülach Floorball auf 1:3. Die 28. Minute brachte für Bülach Floorball den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Marco Hottinger. Bis zum Ausgleich für Bülach Floorball dauerte es nur neun Minuten: Torschütze war erneut Marco Hottinger.

Matthew Cockerill erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Bülach Floorball. Mit einem weiteren Tor erhöhte Matthew Cockerill für Bülach Floorball auf 5:3. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Bülach Floorball erhöhte in der 48. Minute seine Führung wiederum durch Marco Hottinger weiter auf 6:3.

Joël Jud verkürzte in der 53. Minute den Rückstand von Jona-Uznach Flames auf 4:6. Robin Krieg erzielte in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 5:6 für Jona-Uznach Flames. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Marco Hottinger mit drei Skorerpunkten

Skorer für Bülach Floorball: Das Spiel werden Marco Hottinger mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Matthew Cockerill mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Mischa Schmid mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Jann Gartmann mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für Jona-Uznach Flames: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Dominic Dürr mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jan Broder mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Marco Hottinger zum besten Spieler von Bülach Floorball gekürt. Bei Jona-Uznach Flames wurde diese Ehre Jan Broder zuteil.

In der Tabelle liegt Bülach Floorball weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 18 Punkte. Bülach Floorball spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen UH Appenzell (Platz 7). Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

Jona-Uznach Flames rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat 13 Punkte. Jona-Uznach Flames tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Bassersdorf Nürensdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (17.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.