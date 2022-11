Unihockey – Herren 1. Liga Bassersdorf Nürensdorf siegt 6:5 im Spitzenspiel gegen UHC Herisau Das erstplatzierte Team Bassersdorf Nürensdorf hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein UHC Herisau auswärts 6:5 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bassersdorf Nürensdorf: Lars Blumer brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Nico Schaffner sorgte in der 20. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bassersdorf Nürensdorf. Bassersdorf Nürensdorf erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Thierry Schweizer weiter auf 3:0.

Joel Conzett verkürzte in der 28. Minute den Rückstand von UHC Herisau auf 1:3. Dank dem Treffer von Marcel Brunner (29.) Reduzierte sich der Rückstand für UHC Herisau auf ein Tor (2:3). Andreas Zwicker glich in der 33. Minute für UHC Herisau aus. Es hiess 3:3.

In der 38. Minute gelang Marcel Brunner der Führungstreffer zum 4:3 für UHC Herisau. Mit seinem Tor in der 40. Minute brachte Patrick Frischknecht UHC Herisau mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Simon Weder sorgte in der 48. Minute für Bassersdorf Nürensdorf für den Anschlusstreffer zum 4:5.

Gleichstand stellte Luca Schaffner durch seinen Treffer für Bassersdorf Nürensdorf in der 51. Minute her. In der Verlängerung entschied Bassersdorf Nürensdorf das Spiel für sich. Das 6:5 erzielte David Rhyner in der 65. Minute.

Simon Weder mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bassersdorf Nürensdorf: Einen Traumtag hat Simon Weder mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Lars Blumer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Herisau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Marcel Brunner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Patrick Frischknecht mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Bassersdorf Nürensdorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 32 Punkte. Als nächstes tritt Bassersdorf Nürensdorf zuhause gegen das drittplatzierte Team I. M. Davos-Klosters zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 26. November statt (19.00 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

UHC Herisau rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat 22 Punkte. UHC Herisau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Unihockey Rheintal Gators (Platz 8). Die Partie findet am 26. November statt (17.00 Uhr, Aegeten Widnau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.