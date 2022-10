Unihockey – Herren 1. Liga Bassersdorf Nürensdorf bezwingt Jona-Uznach Flames Bassersdorf Nürensdorf behielt im Spiel gegen Jona-Uznach Flames am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Tobias Bertschi für Bassersdorf Nürensdorf. In der 16. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Jona-Uznach Flames traf Emanuel Dieziger in der 26. Minute. David Rhyner sorgte in der 38. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Bassersdorf Nürensdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bester Skorer bucht einen Punkt

Nach dem Spiel wurde Fabian Fenaroli zum besten Spieler von Bassersdorf Nürensdorf gekürt. Bei Jona-Uznach Flames wurde diese Ehre Nicola Wyss zuteil.

Bassersdorf Nürensdorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 27 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Bassersdorf Nürensdorf daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte UH Appenzell. Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (17.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

Unverändert liegt Jona-Uznach Flames auf Rang 6. Das Team hat 13 Punkte. Für Jona-Uznach Flames geht es auswärts gegen Unihockey Rheintal Gators (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 19. November statt (20.00 Uhr, Aegeten Widnau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.