Unihockey – Herren 1. Liga Auswärtssieg für I. M. Davos-Klosters gegen UHC Herisau Sieg für I. M. Davos-Klosters: Gegen UHC Herisau gewinnt das Team am Freitag auswärts 5:3.

Das Skore eröffnete Noel Possag in der 7. Minute. Er traf für UHC Herisau zum 1:0. I. M. Davos-Klosters glich in der 14. Minute durch Kevin Bebi aus. Luca Rizzi schoss I. M. Davos-Klosters in der 22. Minute zur 2:1-Führung.

Adrian Marugg erhöhte in der 29. Minute zur 3:1-Führung für I. M. Davos-Klosters. Nino Vetsch baute in der 29. Minute die Führung für I. M. Davos-Klosters weiter aus (4:1). I. M. Davos-Klosters erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Silvan Tanner weiter auf 5:1.

R. von Allmen verkürzte in der 35. Minute den Rückstand von UHC Herisau auf 2:5. In der 41. Minute sorgte Silas Stucki noch für Resultatkosmetik für UHC Herisau. Er traf zum 3:5-Schlussstand.

Adrian Marugg mit zwei Skorerpunkten

Skorer für I. M. Davos-Klosters: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Adrian Marugg mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Luca Rizzi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Herisau: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Noel Possag (Tor: 1, Assist: 0), R. von Allmen (Tor: 1, Assist: 0), Silas Stucki (Tor: 1, Assist: 0), Joel Conzett (Tor: 0, Assist: 1), Patrick Frischknecht (Tor: 0, Assist: 1) und St. Meier (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde R. von Allmen zum besten Spieler von UHC Herisau gekürt. Bei I. M. Davos-Klosters wurde diese Ehre Christian Hartmann zuteil.

In der Tabelle liegt I. M. Davos-Klosters weiterhin auf Rang 5. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es I. M. Davos-Klosters auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Pfannenstiel Egg. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Unverändert liegt UHC Herisau auf Rang 4. Das Team hat zwölf Punkte. UHC Herisau spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: UH Red Lions Frauenfeld (Rang 10). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.