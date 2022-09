Unihockey – Herren 1. Liga Aussenseiter UHC Herisau gewinnt gegen Unihockey Rheintal Gators Überraschung bei UHC Herisau gegen Unihockey Rheintal Gators: Der Tabellensiebte (UHC Herisau) hat am Samstag zuhause den Tabellenersten gleich 9:2 besiegt.

(chm)

UHC Herisau ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war UHC Herisau die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 7:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte UHC Herisau die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:2.

Joel Conzett mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Herisau: Einen Traumtag hat Joel Conzett mit fünf Punkten (Tore: 4, Assists: 1) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Eine ebenfalls starke Leistung hat Andreas Zwicker mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Noel Possag mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Nico Sutter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Lasse Paus zum besten Spieler von Unihockey Rheintal Gators gekürt. Bei UHC Herisau wurde diese Ehre Joel Conzett zuteil.

In der Tabelle verbessert sich UHC Herisau von Rang 7 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. UHC Herisau spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: Jona-Uznach Flames (Rang 9). Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.30 Uhr, Sportzentrum Herisau).

In der Tabelle verliert Unihockey Rheintal Gators Plätze und zwar von Rang 1 auf 4. Unihockey Rheintal Gators spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen I. M. Davos-Klosters (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (25. September) (17.00 Uhr, Aegeten Widnau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.