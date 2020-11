IV-Bezüger bedroht Gemeindemitarbeiter beim Einkaufen: Kreisgericht spricht Geldstrafe Ein ehemaliger IV-Bezüger hat einen Gemeindeangestellten beim Einkaufen bedroht; der Kläger spricht von Nötigung. Das Kreisgericht verurteilte den Beschuldigten zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 30 Franken. Die Vorgeschichte führte bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Zur Eskalation kam es beim Einkaufen. Bild: Patrick Hürlimann, 21. März 2020

Ein 57-jähriger Schweizer musste sich vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten, weil ihm Drohung und versuchte Nötigung zum Vorwurf gemacht wurde. Laut Anklage hatte er einen Gemeindeangestellten, dem er zufällig beim Einkaufen begegnete, des Amtsmissbrauchs bezichtigt. Er habe zu ihm gesagt, wegen ihm sei grosses Leid über seine Familie gekommen. Diese Schuld werde mit Blut beglichen. Am Ende des Gesprächs soll er den Gemeindeangestellten aufgefordert haben, die Gemeinde zu verlassen.

Einsprachen bis vor Bundesgericht

Dem Vorfall vom 15. Juni 2019 ging eine lange Geschichte voraus. Im März 2011 wurde gegen den Beschuldigten aufgrund einer Strafanzeige der Sozialversicherungsanstalt (SVA) des Kantons St.Gallen ein Verfahren wegen Verdacht des Betrugs und der Widerhandlung gegen das IV-Gesetz eingeleitet. Vorgeworfen wurde ihm, er habe zu Unrecht IV-Renten bezogen. Vorgängig hatte der Gemeindeangestellte auf Anweisung seines Vorgesetzten Angaben über den Beschuldigten an die SVA gemeldet.

Dies habe der Gemeindeangestellte nur getan, um ihm und seiner Familie zu schaden, betonte der Beschuldigte. Die Vorwürfe gegen ihn stimmten nicht. Er sei systematisch verleugnet worden. Er sei wirklich krank und werde dies auch beweisen. Das damalige Gerichtsverfahren wegen IV-Betrugs ging in der Zwischenzeit durch drei Instanzen. Das Kantonsgericht hatte zwar die von der Vorinstanz ausgesprochene Strafe abgemildert, die Schuldsprüche jedoch geschützt. Das Bundesgericht schützte wiederum den Entscheid des Kantonsgerichts. Dagegen habe er Beschwerde am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg eingereicht, erklärte der Beschuldigte

Zum Vorfall vom Juni 2019 betonte der Mann, er habe den Gemeindeangestellten keineswegs bedroht. Aber er habe ihn gefragt, ob ihm bewusst sei, wie viel Leid er und seine Familie wegen ihm erfahren habe. Von Blutrache sei nie die Rede gewesen. Er habe lediglich gesagt, dass er aufgrund der Situation, die durch das Strafverfahren entstanden sei, «sein Blut» verloren habe. Damit habe er gemeint, dass eines seiner Kinder verstorben sei.

Die Schuld bei Dritten gesucht

Der Rechtsanwalt des Privatklägers erklärte, sein Mandant sei durch die Äusserungen des Beschuldigten in berechtigte Angst versetzt worden. Die Aufforderung, mit seiner Familie die Gemeinde zu verlassen, habe er als Ultimatum und Nötigung aufgefasst.

Beschuldigte bereits von drei Instanzen wegen IV-Betrugs für schuldig erklärt worden sei, suche er noch immer die Schuld nicht bei sich, sondern bei Dritten.

Der Verteidiger beantragte in seinem Plädoyer einen Freispruch von den Vorwürfen der Drohung und versuchten Nötigung. Diese Tatbestände seien nicht bewiesen. Er betonte, es gehe nicht an, den Beschuldigten als den grossen IV-Betrüger hinzustellen. Immerhin habe das Kantonsgericht ein weiteres Gutachten erstellen lassen, welches den Inhalt des ersten «zerpflückt» habe. Der neue Gutachter habe festgestellt, dass der Beschuldigte seine Krankheit nicht simuliert, sondern lediglich übertrieben dargestellt habe. Es sei ein Unterschied, ob jemand gesund sei oder – wie vom Gutachter bestätigt – eine 50-Prozent-Invalidität aufweise. Überhaupt sei die Darstellung einer Krankheit eine sehr individuelle Sache. Zudem müsse man beachten, dass bereits eine 70-prozentige Invalidität zu einer vollen Rente führe.

Das Kreisgericht St.Gallen fällte Schuldsprüche. Es verurteilte den Mann zu einer unbedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Franken. Tatsache sei, dass der Beschuldigte das Gespräch mit dem Privatkläger gesucht und ihn provoziert habe, erklärte der Einzelrichter zum Urteil. Auf Videoaufnahmen sei zu erkennen, dass der Beschuldigte den Daumen hochhalte, als ihn der Gemeindeangestellte gefragt habe, ob er ihm nun erneut drohe. Dies sei ein Hinweis, dass die Drohungen und versuchte Nötigung tatsächlich vom Beschuldigten so ausgesprochen worden seien, wie es der Privatkläger ausgesagt habe.

Der Beschuldigte kündigte an, er werde das Urteil nicht akzeptieren und den Entscheid an das Kantonsgericht weiterziehen.