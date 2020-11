Glosse Gehet hin und mehret euch: St.Galler Katholiken unterstützen Vaterschaft im Vatikan Ein Familienzimmer für Schweizer Gardisten mit Kinderwunsch: Das Katholische Kollegium des Kantons St.Gallen sprach am Dienstag 1,5 Millionen für die Kaserne der Schweizer Garde in Rom.

Die Kollegiumsmitglieder sagen «Ja», auch zu einer Finanzspritze an eine neue Kaserne für die Schweizer Garde in Rom. Die Sitzung fand coronabedingt zum ersten Mal in der St.Galler Kathedrale statt.

Das letzte Traktandum war die grösste Knacknuss: Das Katholische Kollegium entschied an seiner Sitzung vom Dienstag über die Kaserne der Schweizer Gardisten. Eine neue Präsidentin und ein defizitäres Budget bargen weit weniger Zündstoff als der Neubau in Rom. Denn die marode Kaserne in der ewigen Stadt kann an Glanz längst nicht mehr mit den samtenen Uniformen seiner Bewohner mithalten. 55 Millionen soll ein Neubau kosten. Die Katholiken aus dem Kanton St.Gallen steuern über einen Fonds 1,5 Millionen bei.

Viel Geld für ein Haus in Rom, wenn die Krise an die eigene Türe klopft.

Dennoch gab das Kollegium seinen Segen. Unter einer Bedingung: Statt wie vorgesehen 13 Einzelzimmer soll der St. Galler Obolus deren elf finanzieren. Zusätzlich wünschen sich die Mitglieder ein Familienstudio. Schliesslich, so heisst es in einer Mitteilung, begrüsse der Papst Familiengründungen bei den Gardisten.

Seit 2018 ist denn auch dem gemeinen Hellebardier erlaubt, was zuvor höheren Dienstgraden vorbehalten war: Vermählung und Vaterschaft. Den Weg nach Rom müssen die 15 Schweizer Gardisten aus St. Gallen allerdings nach wie vor ledig antreten. Das Privileg der Ehe will mit einer fünfjährigen Dienstzeit verdient sein. Erst dann heisst es frei nach dem ersten Buch Mose: Mehret euch und füllet die Kaserne.