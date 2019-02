Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI)

Studierende übernachten an verschiedenen Tagen im 3-Stern-Hotel – die Nacht kostet zwischen 199 und 529 US-Dollar pro Person. Für eine Übernachtung im 4-Stern-Hotel werden 514 Franken abgerechnet. Zweck von Reise und Übernachtung werden nicht ausgewiesen.Eine lehrstuhlinterne Veranstaltung mit Mitarbeitenden des Instituts und des Executive Master of Business Engineering (EMBE) findet auf Mallorca statt. Für die Verpflegung an der Tagung für Wirtschaftsinformatik werden Kosten von 59000 Franken und 15000 Franken in Rechnung gestellt, ebenso Trinkgelder von 884 Franken und 769 Franken. Eine Regelung für die Abrechnung von Trinkgeldern gibt es nicht.

Aufgrund internationaler Projekte sei es «manchmal notwendig, auch an teuren Orten zu übernachten, wo die Hotelpreise stark fluktuieren, ohne dass wir realistische Möglichkeiten zur Begrenzung der Preise haben», hält das Institut fest. Generell werde man aber künftig verstärkt auf eine «umfassende Dokumentation von Spesen aller Art» achten.