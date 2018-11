Gegenwind für Bon: Zwei Männer wollen den Romanshorner Stadtpräsidenten aus dem Amt hebeln – einer von ihnen ist der aktuelle Grossratspräsident Der Romanshorner Stadtpräsident David H. Bon muss um seine Wiederwahl bangen: Eine Findungskommission portiert mit Turi Schallenberg und Roger Martin gleich zwei Gegenkandidaten. Daniel Walt

In der Kritik: Romanshorns Stadtpräsident David H. Bon. (Bild: Reto Martin)

Im Frühling 2011 löste FDP-Mann David H. Bon im Romanshorner Gemeindehaus Norbert Senn ab. CVP-Mann Senn war nach gerade einmal vier Jahren im Amt abgewählt worden. Nun könnte Bon nach zwei Amtsperioden dasselbe Schicksal ereilen: Eine Findungskommission portiert mit Turi Schallenberg und Roger Martin gleich zwei Personen, welche für Bons Abwahl sorgen sollen.

Ein Kandidat aus Bürglen...

Turi Schallenberg. (Bild: Donato Caspari)

In einem Communiqué bezeichnet die Findungskommission die beiden Bewerber als «bestens geeignet». Der eine Kandidat, Turi Schallenberg, politisiert für die SP seit 13 Jahren im Thurgauer Kantonsrat – er präsidiert diesen aktuell sogar. Der 53-Jährige wohnt in Bürglen, ist verheiratet und zweifacher Vater.

Einer Erstausbildung als Elektromonteur folgten diverse Sprachaufenthalte und das Studium an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit in Bern und im Anschluss daran umfangreiche Weiterbildungen. Die Findungskommission schreibt:

«Turi Schallenberg besitzt jahrelange Verwaltungs- und Führungserfahrung.»

Derzeit arbeitet Schallenberg als Amtsleiter der Sozialen Dienste der Stadt Frauenfeld. Er präsidierte mehrere Jahre die Volksschulgemeinde Bürglen.

Roger Martin. (Bild: pd)

... und einer aus Salmsach

Der 50-jährige Roger Martin wohnt in Salmsach, ist verheiratet und ebenfalls zweifacher Vater. Nach einer Verwaltungslehre und umfangreichen Aus- und Weiterbildungen an den Fachhochschulen St.Gallen, Vorarlberg und Ostschweiz ist er heute als Dozent an der Fachhochschule St.Gallen tätig für Leadership, Personalmanagement und Organisation. Ebenso ist er Autor diverser Fachpublikationen.

Roger Martin ist parteilos; er ist Vizepräsident der Primarschule Salmsach und zudem Präsident der Rechnungsprüfungskommission Salmsach.

Vom Hoffnungsträger zum Vielkritisierten

In David H. Bon hatten viele Romanshornerinnen und Romanshorner vor acht Jahren grosse Hoffnungen gesetzt: Er stand insbesondere für eine ganzheitliche Sicht auf die Stadtentwicklung anstatt isolierter Projekte ein. Unter seiner Ägide gelang es der Gemeinde bald, das frühere Güterschuppenareal in Gemeindebesitz zu bringen. Jahrelang war von der Grundeigentümerin SBB zuvor geplant worden, das Gelände an bester Lage am See zu überbauen. Auch weitere Entwicklungen im Hafenareal verliefen unter Bon positiv.

In seiner zweiten Amtszeit verstärkte sich die Kritik am FDP-Gemeindepräsidenten dann allerdings massiv. Romanshorn steht unter grossem Spardruck, und Bon sowie seiner Behörde wurde wiederholt vorgeworfen, mit zu grosser Kelle anzurichten. Immer wieder ein Thema war zudem die hohe Fluktuation von Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung unter Bon.

Ärger um Weggeld für Wandergesellen

Für Ärger sorgten teilweise auch vermeintlich kleinere Themen. Zum einen entrüsteten sich Romanshorner Bürger über den Abtransport eines historischen Brunnens. Missstimmung gab es auch, weil die Gemeinde Wandergesellen aufgrund von Sparmassnahmen kein Weggeld von 20 Franken mehr ausrichtet. In der Folge initiierten Private einen Fonds, damit Wandergesellen auch in Romanshorn wieder zu einem Beitrag kommen.

Auf die kommenden Erneuerungswahlen im Februar hin bildete sich dann eine Findungskommission. Sie besteht aus offiziellen Vertretern von SP, SVP, CVP und den Grünen. Ihr erklärtes Ziel war es, Alternativen für den vielkritisierten Gemeindepräsident David H. Bon zu finden und zu portieren – was ihr nun gelungen ist.