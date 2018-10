Gegentribüne: Chancen, Tore, Spektakel – wie der FC St.Gallen den FCZ düpierte

Mit dem Sieg gegen den aktuell hoch fliegenden FC Zürich ist der FC St.Gallen stark in die aufregende englische Woche gestartet. Leer wird er also nicht ausgehen. Und die Spannung erreicht ihren Höhepunkt am Donnerstag im Cupmatch gegen Sion. Peter Zeidler und Vincent Sierro begegnen ihrem Ex-Verein auf brisanter Ebene. Denn für Sion und dessen Präsidenten Christian Constantin ist der Cup wichtiger als die Meisterschaft. Doch auch der FC St.Gallen strebt vehement und aktuell prioritär den Cupfinal im Wankdorf an. Und nicht zuletzt hat der Yakin-Clan mit Trainer Murat Yakin und Assistent Marco Otero ins Wallis gewechselt. Bleibt zu hoffen, dass sich die Arena Kybunpark nicht überhitzt und bei aller Ambition die Akteure kühlen Kopf bewahren. Möglicherweise gewinnt auch jene Mannschaft, der das besser gelingt. Am Sonntag folgt dann im Stade de Tourbillon die Revanche in der Super League.

Ein besonderes Thema ist beim FC St.Gallen Tranquillo Barnetta. Am liebsten würde er von Beginn weg spielen. Die Krux: Er hat sich zweimal für Einwechslungen nach der Pause empfohlen. Zeidler belohnte ihn nach dem GC-Match mit der Nomination für die Startformation gegen Basel, Barnetta blieb aber blass. Umgekehrt konnte er in Lugano auch als Joker keine Wende mehr einleiten. Die von Anhängern heiss diskutierte Frage wird intern kaum zum Streitfall. Barnetta akzeptiert Zeidlers Entscheide ritterlich, und der Trainer selber macht ohnehin nur das, was er für richtig hält. Mein Tipp: Barnetta brennt am Donnerstag wieder auf die Einwechslung. (th)