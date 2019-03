Unabhängig voneinander haben Robi Minder und Diana Bach nachgeforscht, was über sie in den Akten ihres Kinderheims nachzulesen ist. Unabhängig voneinander haben sie im Staatsarchiv St.Gallen vorgesprochen – und haben dort Archivar Marcel Müller getroffen, einen «überaus freundlichen Mann mit grossem Sachverstand», wie Robi Minder schreibt. Und der hat nun das Entscheidende getan: Er hat Robi Minder erklärt, jüngst habe eine Ehemalige namens Diana Bach ihrem Dossier eine Berichtigung beigefügt und erlaubt, dass diese auch Dritten zugänglich sei. So ist nach 51 Jahren der Kontakt zwischen den beiden ehemaligen Heimkindern zustande gekommen.

Seit 2011 gibt es im Archivgesetz die Möglichkeit, dem, was offiziell vorliegt, die eigenen Eindrücke und Erfahrungen beizufügen, damit diese Erfahrungen auch in die Forschung einbezogen werden können. Denn seit einigen Jahren sind administrative Versorgungen, fürsorgerische Freiheitsentzüge und Kindeswegnahmen verstärkt Thema von Politik und Geschichtswissenschaft.

Das Staatsarchiv ist für die Betroffenen da

Das Schicksal von Verding- und Heimkindern bewegt die Öffentlichkeit so, wie es in den Achtzigerjahren die über Jahrzehnte ihren Eltern weggenommenen Kindern der Fahrenden getan haben. Was dies für das Staatsarchiv bedeutet, erläutert Marcel Müller mit Zahlen. «Im Jahr 2018 sind – oft über die Opferhilfe – 145 Anfragen Betroffener eingegangen, die in Heime eingewiesen oder sogenannt ‹administrativ versorgt› worden waren», erklärt er. «Sie haben zu meist komplizierten Abklärungen geführt.» Parallel dazu bemüht sich das Staatsarchiv, möglichst viele Heime zur Ablieferung ihrer Akten zu bewegen. «Denn diese Akten sind wichtige Grundlagen aktueller und künftiger Forschungen.» Im Gespräch macht Marcel Müller deutlich, dass das Staatsarchiv zwei Zwecke verfolgt: «Auf der einen Seite soll es Betroffenen möglichst unbürokratisch Einblick gewähren, was in der breiten Öffentlichkeit leider noch zu wenig bekannt ist. Und auf der andern Seite möglichst aussagekräftige Unterlagen sichern, die für ein Gesamtbild in einem Bereich relevant sein können.»

Die administrativ Versorgten sind eine Personengruppe, für die das Staatsarchiv St.Gallen bereits eine Untersuchung hat anstellen lassen. Seit 1872 hat es auf kantonaler Ebene die Möglichkeit gegeben, «arbeitsscheue» oder «liederliche» Personen per Gerichtsurteil in Arbeitsanstalten einzuweisen. Sibylle Knecht greift in ihrem Bericht auch einzelne Fälle heraus. Etwa jenen des 19-jährigen Schlagzeugers Thomas A., dessen Gemeinde ihn als arbeitsscheu in die Thurgauer Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain einwies. Vierzig Konzertabende als Jazzmusiker in dreieinhalb Monaten erachtete der Gemeinderat nicht als «Beschäftigung im üblichen Sinne».

Gibt es auch ein Recht auf das Vergessen?

Weit gravierender sind die Schicksale von Karolina und Johann H., denen – ohne dass sie angehört worden wären – die Kinder weggenommen wurden, weil sie Fahrende waren. Oder jenes von Berta M., die vom Kinderheim in die Psychiatrische Klinik wanderte, auf Beschluss ihrer Bürgergemeinde zwangssterilisiert wurde und wegen ihrer Männerbekanntschaften mehrere Jahre in Arbeitsanstalten verbrachte – bis sie sich weit entfernt von der Heimat ein neues Leben aufbaute. Solche Schicksale können nur untersucht und auch in ein Gesamtbild eingeordnet werden, wenn die Archive über die entsprechenden Unterlagen verfügen – wobei Personendaten durch lange Schutzfristen geschützt sind. Der Staatsarchivar des Kantons Zürich hat deshalb der unter anderem vom HSG-Professor Thomas Geiser erhobenen Forderung widersprochen, es müsse auch ein Recht auf Vergessen geben. Weder ein staatliches Organ noch einzelne Personen dürften fordern, dass Akten über sie überliefert (oder nicht überliefert) würden. Dies würde zu einer Verzerrung der Überlieferung führen. (R.A.)