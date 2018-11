Gefährlicher «Lausbubenstreich»: Unbekannte entfernen 18 Schachtdeckel in Kreuzlingen In Kreuzlingen haben Unbekannte am Wochenende 18 Schachtdeckel entfernt und damit Fussgänger und Verkehrsteilnehmende gefährdet.

Auch in anderen Gemeinden - wie hier in Heiden - kam es schon zu ähnlichen Vorfällen, in denen Schachtdeckel mutwillig entfernt und so Passanten gefährdet wurden. (Bild: Keystone/Archiv)

(pd/chs) Wie die Stadtverwaltung Kreuzlingen schreibt, wurden rund 18 Schachtdeckel in der Bären-, Egelsee und Alpstrasse entfernt. Am Montag früh hätten Mitarbeitende des Werkhofs die Deckel aus den Schächten geholt und sie wieder abgedeckt. «Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen», heisst es in der Mitteilung.

Wer entsprechende Beobachtungen am Samstag- oder Sonntagnacht gemacht hat wird gebeten, sich direkt beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen, Hauptstrasse 5, 8280 Kreuzlingen, 058-345-20-00, zu melden.