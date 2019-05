Gefährdete Zahnradbahnen: «Eine ersatzlose Aufhebung der Strecken kommt nicht in Frage» Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen prüfen zurzeit, ob auf den drei Zahnradstrecken Gais-Altstätten, Rorschach Hafen-Heiden und Rheineck-Walzenhausen Alternativen zum heutigen Bahnangebot möglich sind. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.

Auch die Strecke Rheineck-Walzenhausen wird überprüft. (Bild: Christoph Sonderegger)

(pd/chs) Um das touristische Potenzial besser abschätzen zu können, wurde zusätzlich zur laufenden Überprüfung der drei Zahnradbahnen eine Studie in Auftrag gegeben. Diese Gesamtergebnisse liegen erst in der ersten Jahreshälfte 2020 vor.

Die ersten Resultate können laut den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen jedoch jetzt schon kommuniziert werden. Es sind die ersten Ergebnisse zu den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Sicherheitsaspekte sowie Angebotsqualität, welche die Aspekte Angebotshäufigkeit, örtliche Erschliessung, Reisezeiten, Betriebsqualität und Fahrgastkomfort einbeziehen. In der Mitteilung heisst es: «Eine ersatzlose Aufhebung der Strecken kommt nicht in Frage.»



In der Zahnradbahn von Altstätten nach Gais wird das Rheintal zum schrägen Meer. (Bild: Raphael Rohner) Fahrgäste warten auf das «Gaiserbähnli». (Bild: Michel Canonica) Kennerblick: Ein Bahnfan aus der Innerschweiz auf Zahnrad-Tour. (Bild: Raphael Rohner) Die Bahn nach Walzenhausen fährt in den Tunnel. (Bild: Raphael Rohner) Das Walzenhausenbähnli am Bahnhof Rheineck. (Bild: Raphael Rohner) Der Zug wartet am Bahnhof Heiden auf die Abfahrt nach Rorschach. (Bild: Raphael Rohner) 6 Bilder «Lasst uns das Bähnli»

Bedeutung für den Tourismus wird untersucht

Noch nicht erhoben seien die Auswirkungen auf die Regionalwirtschaft, insbesondere das touristische Potenzial. «Um diese Entwicklungen abschätzen zu können, haben die Appenzeller Bahnen eine Studie in Auftrag gegeben. Diese soll das Potenzial in der von den drei Bahnlinien betroffenen Region in den nächsten 25 Jahren aufzeigen.»

Im Zentrum dieser Untersuchungen stünden die künftigen Gästeströme. Dabei werde untersucht, welche Partnerschaften mit Destinationen im In- und Ausland einzugehen wären, um diese Gästeströme zu erschliessen. «Im Rahmen der Studie wird auch die Bedeutung der drei Bahnen für den Tourismus in der Region aufgezeigt», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Die Ergebnisse der touristischen Potenzialstudie würden in die Gesamtbeurteilung einfliessen. Aus diesem Grund verzögerten sich die Arbeiten. «Die abschliessenden Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2020 vorliegen. Eine ersatzlose Aufhebung der Bahnlinien kann bereits heute ausgeschlossen werden», schreibt der Kanton in seiner Mitteilung