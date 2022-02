Gedankenstrich-Kolumne Zum Valentinstag: Was man als Mann so machen könnte an diesem moralisch verordneten Liebestag Der Valentinstag wirft für unseren Kolumnisten und viele seiner Leidensgenossen allerhand Fragen auf: Was kann er nur tun, um am Tag der Liebenden etwas Harmonie aufkommen zu lassen? Ein feines Essen in einem gemütlichen Lokal ist sicher nicht falsch, aber man sollte dort nicht von Russland und der Ukraine, Corona oder Kardinal Ratzinger reden.

Walter Hugentobler, Tagblatt-Kolumnist. Arthur Gamsa

Heute ist also Valentinstag, der Tag der Liebenden. Nachdem ich es in meiner Kolumne vor Weihnachten vergeigt habe und so gar keine weihnächtliche Stimmung aufkommen wollte, könnte ich mich ja heute bemühen, etwas zu Herzlichkeit und Harmonie, zu liebevoller Nähe beizutragen.

Ich weiss, es wird Menschen geben, die sagen: Valentinstag – das geht mich gar nichts an, so ein Quatsch, das geht mir irgendwo vorbei.

Oder andere, die der Ansicht sind, der Valentinstag sei eine Erfindung der Floristen, damit sie in der dunklen, grauen Zeit zwischen Weihnachten und Ostern wenigstens einmal die Kassen kräftig klingeln hören.

Oder wieder andere, die verstehen nur Ballantines-Tag und gönnen sich an diesem Tag ordentlich Whisky.

Die allwissende Wikipedia klärt uns auf: Der Valentinstag geht auf das Fest des Heiligen Valentinus zurück, einem Märtyrer. Seine Geschichte wiederum ist vielleicht zusammengesetzt aus den Lebensläufen verschiedener Valentins. Jedenfalls soll der Heilige Valentin von Rom Soldaten getraut haben, denen das Heiraten verboten war. Ah, spannend! Das wäre ein wunderbarer Gegenwartsbezug! Wie ist jetzt das heute mit gleichgeschlechtlichen Liebespaaren und wer traut diese und wer traut sich nicht zu trauen? Aber Halt! Ich will ja zu Herzlichkeit und Harmonie beitragen und keine Diskussion über Kirchenfragen führen.

All den Legenden und Vermutungen und unterschiedlichen Herleitungen zum Trotz, hat es sich also eingebürgert, dass wir den Valentinstag als Tag der Liebenden irgendwie begehen. Und das freut mindestens die Floristen, siehe oben!

Was macht man aber an so einem moralisch verordneten Liebestag? Ich mach mir diese Gedanken aus Sicht eines Mannes, weil ich ein solcher bin. Machen sich Frauen diese Gedanken eigentlich auch? Oder steht irgendwo im Kleingedruckten, dass es der Tag der Liebesbeweise der männlichen Partner sein soll?

Was ich an diesem Tag mit Bestimmtheit weiss ist, dass ich viele Leidensgenossen habe. Was soll denn die ganze Aufregung? Warum soll ich an einem Tag besonders aufmerksam sein, warum gerade an diesem Tag mich angestrengt um liebevolle Nähe bemühen? Bin ich denn nicht das ganze Jahr über ein unvorstellbarer Traumpartner? Und niemand merkt es? So nach dem Motto: Stell Dir vor, es gibt Freibier und niemand weiss wo!

Scheinbar bin ich nicht restlos davon überzeugt, gebe mich dem Mainstream hin und überlege mir wie Tausende andere auch, was ich an diesem Valentinstag Harmonieförderndes veranstalten könnte. Frühstück im Bett, vielleicht sogar Champagnerfrühstück! Geht doch nicht, ist ja Montag, diese Idee hätte ich besser am Sonntag schon gehabt. Überraschend am Nachmittag freinehmen oder früher nach Hause kommen. Dann einen romantischen Spaziergang oder einen abenteuerlichen Ausflug unternehmen. Machen wir ja sowieso zwischendurch, ist nicht aussergewöhnlich.

Also bestimmt einen Blumenstrauss. Weil Blumen immer Freude machen und etwas Farbe in den eintönigen Winteralltag bringen. Vielleicht ein überraschendes Geschenk? Dabei sind mir doch schon an Weihnachten die Ideen ausgegangen und Geburtstag kommt ja auch noch!

Ok, dann an einem romantischen Ort, in einem gemütlichen Lokal ganz fein essen gehen. Dezente, ruhige Atmosphäre, gute Gespräche, gemeinsame Zeit, die im hektischen Alltag fehlt. Gibt es eigentlich schon Wirte, die sich Genf zum Vorbild nehmen und den Frauen 20 Prozent Ermässigung gewähren? Das wäre dann geldbeutelschonend! Falscher Gedanke zum falschen Zeitpunkt in falschem Zusammenhang!

Also Tisch reservieren und mental vorbereiten. Es gibt ja nichts Peinlicheres als sich anschweigende, in Tellern stochernde Paare, ohne Gesprächsstoff, die dann auch noch behaupten: Wir verstehen uns eben wortlos. Vielleicht sollte man da das Ablaufdatum der Beziehung einmal überprüfen.

Also wie und worüber soll an diesem Abend in diesem dezenten Rahmen gesprochen werden? Ferienträume, Geburtstagswünsche (unbedingt merken!), Lebensträume, Zukunftsvorstellungen, Fantasien, Freuden und Erfolge, strahlende Olympiasiegerinnen und Olympiasieger.

Themen, die es tunlichst zu vermeiden gilt: die Kriegsgefahr im Osten und deren Auswirkung auf unseren Strompreis, Kardinal Ratzinger, der Umwandlungssatz bei der Pensionskasse, die Entwicklung der Immobilienpreise und der Hypothekarzinsen, Leben und Leiden mit Corona ... Aufzählung nicht abschliessend.

Ich wünsche allen einen unvergesslichen, stressbefreiten happy Valentine – für mich hat sich das Problem für dieses Jahr von selbst gelöst: Meine Partnerin ist gar nicht da.