Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Der Weihnachtszauber lässt noch auf sich warten Weihnachten steht vor der Tür. Doch bei unserem Kolumnisten will einfach keine richtige Weihnachtsstimmung aufkommen. Definitiv vorbei mit weihnächtlicher Vorfreude ist es in dem Moment, als eine Rechnung des Strassenverkehrsamts in seinem Briefkasten liegt.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Arthur Gamsa

Eigentlich wäre es ja ein wunderschönes Privileg, in der Weihnachtswoche eine Kolumne schreiben zu dürfen. Eigentlich. Man könnte weit ausholen und immer haarscharf entlang der Kitschgrenze schreiben und schwelgen von Tannenduft und Lichterglanz, von Klingelingeling und Zimtgebäck, von leuchtenden Kinderaugen und Kerzenwärme, Mandarinen und Sternenzauber.

Aber nichts da, bei mir will einfach keine richtige Weihnachtsstimmung aufkommen. Nichts mit himmlischen Chören und Engelsstimmen, es ist einfach grau und lärmig – wie immer.

Und dann noch dies: Ganz ohne Engelsflügelschlag flattert eine Rechnung des Strassenverkehrsamtes ins Haus. Ganz profan: Fahrzeugprüfung Personenwagen 65 Franken.

Jetzt muss aber flugs Unmut geäussert und den richtigen Amtsschimmeln vorgewiehert werden! Aber an wen richten? Die Rechnung ist nicht unterschrieben. Klar, wer will denn schon seinen Namen für so einen Schmarren hingeben. Trotzdem Papier zur Hand und hingeschrieben:

«Sehr geschätzte verantwortliche Damen und Herren der Staatskasse.

Darf ich Sie bitten, mir möglichst zeitnah mitzuteilen, an welches Ihrer prall gefüllten Kässelis ich beiliegende Rechnung zwecks umgehender Begleichung Ihrerseits zustellen darf. Die Rechnung verursacht bei mir als aufrechtem Staatsbürger eine ganz unweihnächtliche innere Verstimmung, oder etwas direkter ausgedrückt: sie macht mich stinkesauer. Was soll denn der Quatsch?

Jetzt wird mir seit meiner Jugend gepredigt von mündigen Bürgern und Selbst- oder Eigenverantwortung. Ja, wir Schweizerinnen und Schweizer sind ja die Vorzeigebünzlis des europäischen Kontinents, treu und ergeben.

Aber der Staat traut mir nicht, kontrolliert mich und die entstandenen Kosten darf ich auch noch selber tragen.

Was glaubt Ihr eigentlich? Dass ich so doof bin und mich mit einem fahruntauglichen Vehikel auf die Strasse begebe? Ich bin doch nicht lebensmüde! Mein Auto ist zweimal im Jahr beim Garagisten meines Vertrauens, wird dort geprüft und gepflegt. Das würde ich jederzeit mit meiner Unterschrift bezeugen. Auch für den Garagisten wäre es ein Leichtes, auf einem Formular – solche zu kreieren gehört ja zu staatlicher Kernkompetenz - zu bestätigen, dass mein Personenwagen, VW Passat V in strassentauglichem Zustand ist. Was für eine Ersparnis und Erleichterung, wenn man mir die Verantwortung für den Zustand meines Autos geben würde, wenn man mir und meinem Garagisten das Vertrauen schenken und uns glauben würde.

Aber nichts da: Der Staat will meinen Personenwagen selber testen! Testen? Macht es da irgendwie klingelingeling? Schwebt da ein Erinnerungsschleier durch die Amtshallen?

Wenn sich jemand – aus welchen Gründen auch immer – nicht impfen lassen, aber trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, muss er sich testen lassen und diese Tests bezahlt der Staat!

Wenn der gleiche Staat mein Auto testen will – obwohl ich nachweisen und belegen kann, dass es in einem Topzustand ist – dann muss ich diese Lustbefriedigung eines Kontrollbeamten auch noch finanzieren. Das verstehe ich nicht. Und werde es nie verstehen.

Ich gehe davon aus, dass Erklärungsversuche Ihrerseits bei mir auf unfruchtbaren, gefrorenen Winterboden fallen würden und bitte Sie daher, dies zu unterlassen und mir einzig die Adresse Ihres prall gefüllten Kässelis ‹Ausgaben für absurde Testereien› zukommen zu lassen.

Untertänigsten Dank für Ihre magistralen Bemühungen.

WaHu»

Irgendwie will einfach keine Weihnachtsstimmung aufkommen. So wünsche ich Ihnen allen ganz profan, ohne Himmelszauber und Flockentanz, dafür mit allen Ochsen und Eseln der vereinigten Krippen eine ruhige und besinnliche Zeit und dass es dann doch noch eintreffen möge, das verzauberte Klingelingeling.