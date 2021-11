Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Wie wir mit Asterix friedlich durch die Weihnachtszeit kommen Einst infizierte der widerliche Tullius Destructivus das bekannte kleine gallische Dorf mit seiner epidemischen Streitlust. Heute reicht schon das «I»-Wort, um eine Unterhaltung über Weihnachtsguetzli zur Explosion zu bringen. Das muss nicht sein, findet unsere backerprobte Kolumnistin.

Ulrike Landfester, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, aber es braucht im Moment offenbar mindestens Sturmlaternen, damit man beim Kerzenschein auch noch den Schnee leise rieseln hören kann. Fast fünfzig Jahre ist es her, dass mit «Streit um Asterix» die Geschichte des widerlichen kleinen Tullius Destructivus erschienen ist, der sogar das bekannte kleine gallische Dorf mit dem grünen Dunst epidemischer Streitlust durchseuchen konnte. Der musste wenigstens noch ganze Lügengeschichten erzählen, damit sich sogar Cäsar mit seinem Senat in die Haare bekam, aber inzwischen fungiert das «I»-Wort schon ganz allein als eine Art Treibmittel, das egal welche Konversation zu unkontrollierter Explosion bringen kann, und sei es die über Weihnachtsguetzli.

Die Guetzli-Zutaten sind nicht verhandelbar

Das waren noch Zeiten, in denen man in der Vorweihnachtszeit nur anfangen musste, «Ihr Kinderlein, kommet» zu singen, damit Friede auf Erden herrschte und den Menschen ein Wohlgefallen. Eine Zeit, in der nicht mit kindischem Trotz auf der einen und selbstgerechtem Ärger über selbigen auf der anderen Seite darüber gestritten wurde, was für Guetzli gebacken werden und mit welchen Zutaten, denn das war nicht verhandelbar: Mutters Lebkuchen, nach einem über Generationen weitergegebenen Familienrezept, eineinhalb Kilo Weiss- und Roggenmehl, ein ganzes Glas Honig, Pottasche und Hirschhornsalz, Zitronat und Orangeat; ausstechen, ausstechen, ausstechen, Mandeln zur Verzierung, die in heissem Wasser eingeweicht und dann in solchen Mengen geschält werden mussten, dass die Finger davon wehtaten; kein Rum in den Zuckerguss wegen der Kinder, die nicht zu Alkoholikern erzogen werden sollten; das stolze Resultat – eine riesige Menge von Lebkuchen, mit denen man noch zu Ostern eine ganze Kompanie hätte erschlagen können, und die einzigen Misstöne gelegentlich kleine Fouls der zukünftigen Erben gedachten Rezepts: «Iiiih, Mama, das stinkt doch!» (die Pottasche) und «Ich WILL keine Tiere in meinen Guetzli!» (das Hirschhornsalz).

Debatte mit pottascheähnlichen Nachgeschmack

Heute ist alles anders. Selbst vorsichtigste Anfragen zu Vorlieben und Abneigungen gegenüber Zutaten, insbesondere solchen, die in der Ostschweiz weniger beliebt sind als andernorts, erzeugen lichtleinertötende Stürme. Salzcaramellecken? SALZ in Weihnachtsguetzli? Das meinst Du nicht ernst, oder? Lebkuchen mit Rosenwasser? Bleib mir mit solchen Mutationen vom Hals. Was, Cranberries? Cranberries gehören nicht in Kokosmakronen, und es ist mir egal, dass sie schön weihnachtlich rot sind und ausserdem gut für die Blase, meine Blase ist völlig in Ordnung, die braucht keine Cranberries. Und lasse ich dann noch, wie schneeleise auch immer, das «I»-Wort in die Rezeptvernehmlassung einrieseln, ist es ganz vorbei: «Gesund soll das sein? Wo hast Du denn diesen pseudowissenschaftlichen Quatsch aufgelesen? Bist du noch zu retten?» Die folgende Debatte verläuft argumentfrei, aber würzig und hinterlässt einen pottascheähnlichen Nachgeschmack.

Schluss jetzt, ihr Kinderlein; wenn ihr kommet, esst ihr, was es gibt. Jawohl, es kommt Salz in die Caramellecken, meine Lebkuchen kriegen dieses Jahr eine gehörige Portion Rosenwasser verpasst, und wenn sich irgendwer beklagt, erschlage ich die ganze Kompanie mit meinen Cranberry-Kokosmakronen. Und statt Zimtsternen gibt es Marzipansterne mit «I», nämlich Ingwer, weil der gesund ist. Finde ich. Aber ich esse sie notfalls auch alleine. Und verschenke ganz viele Exemplare von «Streit um Asterix», weil die Geschichte gut ausgeht – mit einem Festmahl in streitfreier Runde. Waren das noch Zeiten.