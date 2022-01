Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Der grösste Graben im Land ist nicht mehr der Röstigraben, sondern der Stadt-Land-Graben Die Stadtmauern erlebten eine Wiederauferstehung, schreibt unser Kolumnist, Toni Brunner. Die linken Regierungen der neun grössten Schweizer Städte würden der Landbevölkerung den Appetit auf die Stadt verderben, etwa, indem sie Velowege förderten statt Autostrassen.

Toni Brunner Michel Canonica

Spieglein, Spieglein an der Wand, welches ist der grösste Graben in unserem Land? Der Röstigraben ist es nicht mehr. Es ist der Stadt-Land-Graben. Aus der Perspektive eines Menschen vom Land ist nicht der Städter das Problem, sondern die links-grün regierten Städte und, wie sich diese unter der neuen Herrschaft (pardon, Damenschaft) entwickeln.

Für uns Toggenburger ist St. Gallen weit weg. Ganz weit weg. Für die Rheintaler ist die Stadt St. Gallen auch weit weg. Ganz weit weg. Für die Gasterländer ist die Stadt St. Gallen noch weiter weg. Ganz weit weg. Im Kanton St. Gallen sind alle Regionen irgendwohin fixiert, aber die wenigsten Richtung Kantonshauptstadt. Und das, obwohl sie wächst und damit an Bedeutung gewinnt. Die Stadt St. Gallen hat Ende letzten Jahres die 80'000er Einwohnergrenze geknackt. Dies ist vorab der Migration aus dem Ausland geschuldet, weniger den Schweizerinnen und Schweizer, die es immer öfters aufs Land zieht.

Neun der zehn grössten Schweizer Städte haben eine linke Regierung. Nur Lugano ist noch bürgerlich. Auch St. Gallen ist keine Ausnahme. Die Städte werden immer linker und immer grüner. So wird auch regiert.

Prall gefüllte Staatskassen spülten in den letzten Jahren den linksregierten Städten viel Geld in die Kassen. Ausgerechnet die gerne von Links attackierte böse Wirtschaft finanziert deren städtische Haushalte. Vielfach sind es gar die Grossunternehmen. In der Stadt Zürich dominiert die Banken- und Versicherungsbranche, in Genf die Rohstoffhändler und Basel wird durch zwei grosse Pharmakonzerne gesundgestossen.

Ist genug Geld da, so kann sich der Staat ungebremst ausweiten. Links-grün pflegt seine Klientel bewusst und baut damit ihre Vorherrschaft weiter aus. Es gibt in den Städten eine zunehmende Staatsabhängigkeit eines Grossteils der Bevölkerung. In Basel gibt es auf 200'000 Einwohner rund 10'000 Staatsangestellte in der Kernverwaltung. Hinzu kommen viele weitere tausend Angestellte in staatlichen Institutionen, etwa im Gesundheitswesen. Immer mehr Leute werden vom Staat abhängig, womit die kritische Kontrolle durch den freien Bürger bachab geht. Linke Projekte bekommen einen idealen Nährboden.

So wird der soziale- und gemeinnützige Wohnungsbau vorangetrieben. In Zürich ist bald jede vierte Wohnung verbilligt. Immer mehr Leute (Staatsangestellte) profitieren von vergünstigten Wohnungen. Das ausserfamiliäre Betreuungsnetz wird vor allem in den Städten zusätzlich subventioniert. Städtische Angestellte geniessen vielerorts unglaubliche Privilegien. In der Stadt Basel gibt es 21 Seiten mit Vergünstigungen extra für Staatsangestellte.

Gefährlich wird es, wenn sich die Städte über Bundesrecht hinwegsetzen: Die Stadt Zürich erfand den Begriff «Duldung für heiratswillige aber ohne Niederlassungsbewilligung anwesende Ausländer» und neuerdings führt die Linke einen neuen Ausweis ein, die sogenannte Züri City Card. Wer keine Papiere hat (Sans-Papiers) kann sich mit diesem Ausweis auf allen Institutionen frei bewegen. Der Zürcher Gemeinderat hat 3,2 Millionen Franken für die Einführung dieser Karte bewilligt.

Mit Sorge und mehr als nur einem Stirnrunzeln verfolgt man auf dem Lande diese links-grüne Politik in den Städten. Es handelt sich oft um Umverteilungs- und Umerziehungsprojekte.

Weil Tram und Bus vor der Haustür verfügbar sind, das Velo vergöttert wird, wird das Autofahren in vielen Städten verteufelt und damit die ländliche Bevölkerung zunehmend von den Städten ferngehalten. Die Stadtmauern erleben eine Wiederauferstehung.

Immer mehr Schikanen für Autofahrer belegen diese ideologische Politik. Da werden Strassen möbliert, flächendeckend Tempo 30 eingeführt, der künstliche Abbau des Parkplatzangebots vorangetrieben, die Gebühren verteuert und erste Städte diskriminieren Benzin- und Dieselautos und begünstigen E-Autos. Es gibt immer mehr Velowege statt Autostrassen, es gibt Umweltetiketten und die Forderung nach einer Innenstadt-Maut. Nur noch Zutritt für Privilegierte.

Die Folge: Landbewohner kommen nicht mehr in die Städte, kleine Betriebe können nicht mehr geschäften und man wundert sich, wieso an bester Lage plötzlich Ladenfläche leer steht.

Wollen wir den Stadt-Land-Graben überwinden, so müssen die «neuen» Stadtmauern abgerissen werden.