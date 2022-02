Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Wer Menschen aus der Jass-Perspektive betrachtet, erkennt die heutige Volkskrankheit Nummer eins Unser Kolumnist Toni Brunner betrachtet die Menschen manchmal aus der Jass-Perspektive: Da gibt es die Schieber, die Differenzler und die Zwicker.

Toni Brunner

Bei uns wird gezwickt. Das ist ein spezieller Jass rund um den Freistaat Bendel im Toggenburg. Jeder jasst für sich. Man hat keine Partner, nur Gegner. Man hat lediglich fünf Karten, die Siebner sind sogenannte Bellis und immer Trumpf, und wer Farbe hat, muss Farbe angeben. Wer keine Farbe hat, muss trumpfen. Das Trumpf-As ist immer die höchste Karte.

Tönt komplizierter als es ist. Aber der Jass unterscheidet sich natürlich schon sehr von einem Schieber. Da hat man einen Partner, muss Rücksicht nehmen und kann sich mit dem Schieben auch aus der Verantwortung stehlen. Was beim Zwicken schlicht nicht geht.

Der Name Zwicken ist unsere Mundartvariante für einen Zwitter. Also ein Zwitter-Jass. Nicht so ganz das Übliche, aber auch nicht ganz anders. Halt so, wie die Welt heute ist, mal so, mal so. Ich habe mir einen Spass daraus gemacht, manchmal die Menschen in Jasser einzuteilen. So gibt es bei mir die Schieber, die Differenzler und die Zwicker. Zu jeder Kategorie gibt es eine Unterkategorie: Gut und böse, oder ich könnte auch sagen: lieb und nett.

Da die «lieben» Schieber. Partnerschaftlich ausgerichtet, hilfsbereit und ehrlich. Diese Schieber sind sozial und eingemittet. Sie fallen nicht gross auf, sind aber wichtige Mitmenschen. Weil unverzichtbar. Dort die «netten» Schieber. Immer auf jemanden angewiesen. Schieben gerne (die Verantwortung) ab. Sie fallen nicht gross auf, sind auch nicht die wichtigsten Mitmenschen, und manchmal auch nicht ganz «sauber».

Da der «liebe» Differenzler. Er ist schnell in der Auffassungsgabe, wägt ab, entscheidet, ist clever und hochintelligent. Sie fallen auf und sind wichtige Mitmenschen. Weil unverzichtbar. Dort der «nette» Differenzler. Er wägt ab, wartet ewig, ist nicht entscheidungsfreudig, ist immer hin- und hergerissen. Dies sind nicht die wichtigsten Mitmenschen und trotzdem mitten unter uns.

Da die Zwicker: Wenn ich einen «lieben» Mitmenschen als Zwicker einteile, dann ist er in der Verantwortung, schlägt sich auch mal selbst durch, muss oft entscheiden und hat ein bisschen gar viel Selbstvertrauen. Der «liebe» Zwicker geht hohe Risiken ein und kann auch viel verlieren. Diese Mitmenschen fallen auf.

Die «netten» Zwicker sind kleine Egoisten. Schauen zuerst einmal zu sich selber, manchmal dem anderen in die Karte und sind nicht sozialisiert. Sie machen zwar in der Gesellschaft mit, aber niemand hat auf sie gewartet. Das sind nicht so wichtige Mitmenschen. Aber das muss es ja auch geben.

Und jetzt mein Quiz. Wie würde ich Sie einteilen? «Goht’s no», mich muss doch niemand einteilen, werden Sie mir entgegnen. Und ich bin mir bewusst, nach diesem «Gedankenstrich» werde ich bestimmt wieder einiges einstecken müssen. Gut so. Wer austeilt, der muss auch einstecken können. Aber aufgepasst: Ich habe meinen letzten Trumpf noch nicht gespielt: Ihnen zu sagen, was in unserer heutigen Gesellschaft häufiger vorkommt, als wir es wahrhaben wollen. Es sind die «netten» Differenzler. Nicht entscheidungsfreudig und immer voller Zweifel. Wobei: Zweifeln muss man. Abwägen muss man. Aber irgendwann halt auch entscheiden. Auch gibt es recht viele «nette» Schieber. Verantwortung übernehmen ist ihnen ein Fremdwort.

Dies ist heutzutage sowieso die Volkskrankheit Nummer eins. Viele Menschen haben keine eigene Meinung mehr. Fürchten sich davor, sich zu exponieren. Sind leicht beeinflussbar. Halt eingemittet, und das Schlimmste: Diese Menschen wissen zwar alles besser, aber übernehmen nie selbst Verantwortung. Halt «nette» Differenzler und «nette» Schieber.

Da halte ich mich in solchen Momenten an die aufbauenden Kräfte in unserer Gesellschaft. Nämlich die «lieben» Schieber und die «lieben» Differenzler. Für eine funktionierende Gesellschaft in einem freien Land mit viel Ehrenarbeit und sozialen Einsätzen unverzichtbar, aber keine Selbstverständlichkeit.

Ja, als Zwicker hat man es wirklich nicht einfach. Also ich meine, als «lieber» Zwicker hat man es nicht einfach. Denn so einer bin ich ja.