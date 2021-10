Gedankenstrich-Kolumne Samantha Wanjiru: Warum das Wort Mohr jedes Mal eine bitteren Nachgeschmack hinterlässt Die stereotype Darstellung einer afrikanischen Frau auf dem St.Galler «Haus zum Mohrenkopf» war für «Tagblatt»-Kolumnistin Samantha Wanjiru ein Schock. Sie fragt sich, wie die Gesellschaft mit rassistisch angehauchten Gebäuden oder Strassennamen umgehen sollte.

Samantha Wanjiru, «Tagblatt»-Kolumnistin.



Bild: Arthur Gamsa

Die Spisergasse in St.Gallen ist eine beliebte Strasse zum Bummeln, wo sich Jung und Alt über den Weg laufen. Auch ich gehe sehr gerne dieser wunderschönen Gasse entlang, um mir die kleinen Läden anzuschauen. Als ich nach meinem Zuzug vor zwei Jahren das erste Mal durch die Strasse spazierte, fiel mir ein bestimmtes Haus ins Auge: das Haus zum Mohrenkopf. Ich bin lange vor diesem Gebäude verweilt. Das erste Gefühl, das aufkam, war vergleichbar mit einem Schockmoment. Herzrasen, ein dumpfes Gefühl in der Magengrube und schweissige Hände.

Mir kam sofort die Frage: Wieso steht inmitten von Läden ein Haus mit einer solchen Bezeichnung? Und das in einer Stadt, die doch für ihre progressive Entwicklung bekannt ist? Jetzt fragen sich viele Leser, warum mich ein kleines, uriges Haus in solch einen Zustand versetzte. Die Antwort ist nicht so einfach wie gedacht. Denn wie erklärt man ein Gefühl von Rassismus? Frage ich meine schwarzen Kolleginnen und Kollegen, was dieses Haus mit ihnen macht, gibt es meist eine eindeutige Antwort: Es ist rassistisch.

«Mohr» – ein Wort verfolgt mich



Das Wort Mohr kenne ich von klein auf nur als Beleidigung gegenüber dunkelhäutigen Menschen. Auf dem Spielplatz wurde es einem – nach einer Streiterei unter Kindern – mit einem «Scheiss» entgegengeworfen. In der Schule las man es in Geschichtsbüchern als Bezeichnung für «wilde Einheimische aus Afrika» und im Supermarkt durfte man sich als schwarze Person bei einem gewissen süssen Gebäck nochmals daran erinnern, dass man als andersartig bezeichnet wird.

Jetzt steht man vor einer Hauswand, auf der eine stereotype Darstellung einer afrikanischen Frau prangt – mit der fetten und nicht zu übersehenden Aufschrift «Haus zum Mohrenkopf». Das Wort scheint mich und viele Menschen mit afrikanischen Wurzeln zu verfolgen. Und jedes Mal hinterlässt es einen bitteren Nachgeschmack. Solche rassistisch angehauchte Gebäude oder Strassennamen findet man nicht nur in der Spisergasse in St. Gallen, sondern in der ganzen Ostschweiz.

Das Privileg der Ignoranz

Die Debatte darüber wie man in der Neuzeit mit solchen historischen Reliquien der Kolonialzeit umgeht, ist eine umfangreiche. Die Stimmen dazu reichen von einem Extrem ins andere. Viele können nicht nachvollziehen, warum ein Wort wie Mohr problematisch sein sollte. Schliesslich hat man das doch in der Kindheit schon benutzt und meinte nichts Böses dabei. Eine Argumentation, die von einem Privileg einer gewissen Ignoranz zeugt. Wieso sollte ich mir Gedanken machen, worüber ich wie spreche? Mich betrifft es ja nicht. Die andere Seite des Spektrums sagt ganz deutlich: Mich interessieren deine Kindheitserinnerungen wenig. Auch wenn es althergebrachter Rassismus ist, ist es immer noch Rassismus. Deshalb: Weg mit solchen Worten aus den Städten der Ostschweiz.

Verfolgt man die Debatte darüber näher, erkennt man nicht nur ein Spektrum an Meinungen, sondern eine gewisse Apartheid bei der Hautfarben der Menschen, die diese Meinungen vertreten. An einem Ende hat man die weisse Bevölkerung, welche die Nostalgie solcher Wörter vertritt. Und am anderen Ende Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht jeden Tag an ihr Anderssein erinnert werden möchten. Ein klares Indiz dafür, dass in der Gesellschaft eine Ungleichheit zwischen «Opfern» und «Tätern» herrscht. Aber wie löst man nun diese Konflikte? Eine Frage, die aufwendige Lösungen erfordert. Ein guter Anfang wäre es, wenn ich das nächstes Mal am Haus zum Mohrenkopf vorbeigehe und mich mit kontextuellen Fragen herumschlage, es eventuell eine Antworttafel mit den wichtigsten Stichpunkten zur Debatte gäbe. Damit diese auch für Nichtbetroffene sichtbar wird.