Gedankenstrich-Kolumne Samantha Wanjiru: Männer weinen nicht – und zeigen häusliche Gewalt nur selten an Der Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard zeigt: Auch Männer können Opfer häuslicher Gewalt werden. Doch die meisten scheuen sich vor einer Anzeige. Auch weil sie nie gelernt haben, Schwäche zu zeigen, schreibt unsere Kolumnistin Samantha Wanjiru.

Samantha Wanjiru, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Wer derzeit durch die sozialen Medien surft, wird nicht um die Nachrichten über den aktuellen Gerichtsfall zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard herumkommen. Vor einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia streiten die beiden Hollywood-Schauspieler um ein Thema: Wer hat wem Gewalt angetan? Den Geschworenen und Gerichtsteilnehmern präsentiert sich ein Drama, das filmreif ist. Es geht um Verleumdung, Drogeneskapaden und Gewaltdelikte.

Die Beziehung zwischen dem 58-jährigen Depp und der 36-jährigen Heard ist beispielhaft für ein Phänomen, das jede Alters- und Klassengruppe betrifft: häusliche Gewalt. Durch die Pandemie wurde das Thema zuletzt weltweit präsenter. Berichte über steigende Gewaltdelikte zwischen Partnerinnen und Partnern machten ihre Runde.

Auch in der Schweiz wurde darüber diskutiert. Gemäss polizeilicher Kriminalstatistik gab es im Jahr 2020 in verschiedenen Landesteilen Hinweise auf vermehrte Konflikte innerhalb von Familien. Die Betroffenen sind meist Frauen oder Kinder.

Was aber der Gerichtsfall in Virginia zeigt: Auch Männer können Opfer von häuslicher Gewalt sein. In unserer Gesellschaft scheint dies eine Art Tabuthema zu sein. Viele erwachsene männliche Opfer werden in den Statistiken kaum berücksichtigt. Fragt man sich, woran dies liegen könnte, kommt man auf verschiedene Gründe.

Ein grosses Thema bei der Anzeige von häuslicher Gewalt ist die Scham, die Opfer durch ihr traumatisches Erlebnis spüren. Aufgrund von klassischen Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft wird von Männern erwartet, dass sie hart im Nehmen sind. Sätze wie «Jungs weinen nicht» werden Buben von klein auf eingebläut. Physische Raufereien zwischen Jungen werden als selbstverständlich wahrgenommen.

Die physische Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen wird als Indiz gesehen, dass diese von ihren Partnerinnen überhaupt nicht verletzt werden können. Heranwachsenden Jugendlichen wird in den sozialen Medien eingetrichtert, dass ein richtiger Mann ein Alpha-Mann ist, den Gefühle nur schwach machen.

Die Liste an Vorgaben, die Männer erfüllen müssen, um als vollwertige gesehen zu werden, ist endlos. Wenn es nun darum geht, häusliche Gewalt anzuzeigen, ist die Hürde bei Männern oft grösser als bei weiblichen Opfern. Denn ein Eingeständnis der Gewalt, die man(n) erlebt hat, wird oft als eine Schwäche in ihrer Männlichkeit gesehen.

Ein weiterer Grund, warum Männer zögern, häusliche Gewalt anzuzeigen ist die Beweislast. Gewalttätige Frauen tendieren eher zu psychischer Gewalt gegenüber ihrem männlichen Partner als zu physischer Gewalt. Dies beinhaltet unter anderem Hänseleien, Erpressung oder Kontrollwahn. Wenn es zu einer Anzeige kommt, ist psychische Gewalt meist schwerer zu beweisen als physische. Denn diese ist mit dem blossen Auge schlicht nicht sichtbar.

Auch wenn beide Geschlechter gleichermassen Täter häuslicher Gewalt sein können, ist es an der Zeit, dass männliche Opfer genauso ernst genommen werden wie weibliche. Wenn wir als Gesellschaft Gleichberechtigung haben möchten, müssen wir Ressourcen gleichermassen zur Verfügung stellen. Gerade, wenn es um die Vermeidung von häuslicher Gewalt geht.