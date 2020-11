Fünf 18-Punkte-Küchen und viele Aufsteiger im Gastro-Führer «Gault-Millau»: Das sind die besten Restaurants in der Ostschweiz Trotz Corona entwickelt sich die Ostschweizer Restaurant-Szene laut «Gault-Millau» immer weiter. Im Gastroführer werden die besten Lokale in den Kantonen St. Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell aufgeführt und für ihre herausragende Küche geehrt.

Im Restaurant Corso kocht Markus Schenk und hat sich dieses Jahr einen Platz im Guide mit 15 Punkten verdient. Bild: Urs Bucher

In St. Gallen und der Umgebung wurden insgesamt 34 Lokale vom Gastroführer «Gault-Millau» ausgezeichnet. Fünf Restaurants sind neu im Guide dabei:

Corso, St. Gallen mit 15 Punkten

Helvetia, St. Gallen mit 14 Punkten

Verve by Sven, Bad Ragaz mit 14 Punkten

Namun, Bad Ragaz mit 13 Punkten

Restaurant Fischerstübli, Schwendi mit 13 Punkten

Zudem konnten einige Restaurants im Kanton St. Gallen ihre Qualität verbessern und sich zusätzlich Punkte erarbeiten. Dazu gehört beispielsweise das Restaurant Igniv in Bad Ragaz, dass einen weiteren Punkt ergattert und sich somit von 17 auf 18 Punkten gesteigert hat. Dasselbe gilt für die Restaurants Neue Blumenau in Lömmenschwil und Bodega Noi in Lichtensteig, die beide jeweils einen Punkt mehr als im Vorjahr haben. Die «Neue Blumenau» kommt somit auf 17 Punkte, «Bodega Noi» auf 14 Punkte.

Genuss auch im Appenzellerland und Thurgau

Zu den besten Restaurants im Thurgau zählen laut «Gault-Millau» nach wie vor die Taverne zum Schäfli, das Restaurant Gambrinus in Weinfelden und Mammertsberg in Freidorf. Alle drei Restaurants schafften es ihre Qualität zu halten und haben die gleiche Punktezahl wie im Vorjahr.

Und auch das Appenzellerland hat einiges vorzuweisen. Die besten Lokale in beiden Kantonen sind gemäss «Gault-Millau» beispielsweise der «Gupf» in Rehetobel, «Flickflauder» in Weissbad und «Incantare» in Heiden. Auch hier schafften es die meisten Restaurants, ihre Leistung zu halten und die gleiche Punktezahl wie im Vorjahr zu bekommen. Neu im Guide ist das Restaurant Hotel zur Linde in Teufen, welches mit 13 Punkten erstmals im Guide aufgeführt wird.

Koch und Köchin des Jahres

Der Koch des Jahres ist gemäss« Gault-Millau» Stefan Heilemann, der im «Widder» in Zürich kocht. «Heilemann kocht klassisch. Heilemann kann asiatisch, und beides auf höchstem Niveau. Ein kulinarischer Cocktail, der uns begeistert», begründet «Gault-Millau»-Chef Urs Heller.

Die Köchin des Jahres heisst Michèle Meier und kocht im Restaurant Lucide in Luzern. Laut «Gault-Millau» kocht sie mit Leidenschaft und Intuition und hat sich damit den Titel mit 16 Punkten verdient.