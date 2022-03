Gala-abend Erste «Kispi-Night» ist ein Erfolg: 132’000 Franken für das Ostschweizer Kinderspital Der erste Gala-Abend zugunsten des Ostschweizer Kinderspitals ist ein Erfolg. Stiftungspräsident Arno Noger spricht von einem Ertrag deutlich über den Erwartungen.

14 Bilder 14 Bilder Mona Vetsch, Arno Noger und Guido Bucher begrüssen die Gäste an der Charity-Gala des Ostschweizer Kinderspitals. Bilder: Ralph Ribi

Das Ostschweizer Kinderspital braucht Geld. 2025 soll der 170-Millionen-Franken teure Neubau auf dem Gelände des Kantonsspitals in St. Gallen bezogen werden. Dessen Finanzierung ist gesichert. Noch nicht in trockenen Tüchern ist hingegen eine möglichst familienfreundliche Innengestaltung des neuen Baus. Die Stiftung Ostschweizer Kinderspital hat deshalb das Fundraising intensiviert. Mit Hilfe privater Spender sollen zusätzliche Mittel generiert werden.

In diesem Zusammenhang hat am Samstag im Einstein Congress in St.Gallen die erste «Kispi-Night» stattgefunden – ein Gala-Abend mit Diner, Tanz und einer Auktion von Kunst- und Schmuckgegenständen, Weinen und Übernachtungen. Der von SRF-Moderatorin Mona Vetsch präsentierte Anlass war ein Erfolg. Stiftungspräsident Arno Noger konnte Spitaldirektor Guido Bucher einen Check in der Höhe von rund 132'000 Franken übergeben. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Das ruft förmlich nach Wiederholung. Die nächste «Kispi-Night» geht am 4. März 2023 über die Bühne.