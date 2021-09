Gähwil Tödlicher Motorradunfall: 74-Jähriger prallt frontal in Mauer – Polizei sucht nach Zeugen Am Mittwochnachmittag kam ein 74-Jähriger mit seinem Motorrad von der Strasse ab und prallte frontal in eine Mauer. Er verletzte sich dabei tödlich. Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag verletzte sich ein 74-jähriger Motorradfahrer tödlich. Bild: Kapo St.Gallen

Am Mittwochnachmittag ist es um ca. 14:30 Uhr auf der Murgstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 74-jähriger Motorradfahrer kam von der Strasse ab und prallte frontal in eine Mauer. Trotz Reanimation verstarb er an der Unfallstelle.

Der 74-jährige Mann fuhr mit seinem Motorrad von Mühlrüti Richtung Fischingen. Aus unbekannten Gründen kam er mit seinem Motorrad vor einer Linkskurve Höhe Hüttenstettenstrasse rechts auf einen Ausstellplatz von der Strasse ab und prallte dort laut St.Galler Kantonspolizei frontal gegen eine Mauer.

Die ausgerückten Rettungskräfte begannen sofort mit der Reanimation. Trotz Aufgebots des Rettungsdienstes und der Rega konnte nur noch der Tod des in Kanton Thurgau wohnhaften Mannes festgestellt werden. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau wurde auch die Feuerwehr zum Anbringen eines Sichtschutzes aufgeboten.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren (058 229 81 00) in Verbindung zu setzen. (kapo/sae)