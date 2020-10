Fragen & Antworten Fussball vor gut gefüllten Rängen bleibt möglich – Kulturbetrieben sagt der Kanton finanzielle Unterstützung zu: So will St.Gallen das Coronavirus in den Griff bekommen Der Kanton St.Gallen folgt dem Beispiel Bern nicht: Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern soll es weiterhin geben. Am vielkritisierten Tanzverbot hält die Regierung fest, greift aber Kulturveranstaltern finanziell unter die Arme. Für Mittel- und Berufsschulen gilt neu eine Maskenpflicht in den Gängen.

«Wir alle müssen uns jetzt zurücknehmen, auch im Interesse der Wirtschaft» – Bruno Damann appelliert im Pfalzkeller an die St.Galler Bevölkerung. Ralph Ribi

Bern preschte vor: Kurz nach der Pressekonferenz des Bundesrats vom Sonntag, an der mit Maskenpflicht, Versammlungsbeschränkung auf 15 Personen und Homeoffice-Empfehlung eher milde Massnahmen verkündet wurden, kam der Hammer der Berner Kantonsregierung: Grossveranstaltungen wie Fussball- und Eishockeyspiele können nur noch vor maximal 1000 Zuschauern ausgetragen werden. Ziehen andere Kantone nach? St.Gallen tut es nicht, wie die Regierung am Dienstag an einer Medienorientierung im Pfalzkeller bekanntgab. Dafür präzisiert der Kanton verschiedene bereits bekannte Massnahmen, unter anderem das von Kulturveranstaltern viel gerügte Tanzverbot. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Dieselben wie bisher: Im Kanton gibt es zwei regelmässige Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern: Die Spiele des FC St.Gallen und der Rapperswil Jona Lakers. «Beide Klubs haben überzeugende Schutzkonzepte», sagte Regierungspräsident Bruno Damann vor den Medien. Bisher sei nicht bekannt, dass sich jemand an einem Fussball- oder Eishockeyspiel angesteckt habe. Deshalb sehe man keinen Grund, die Zuschauerzahl zu reduzieren. Aber: «Wenn wir merken, dass sich die Leute im Stadion oder auf dem Weg dorthin anstecken, werden wir die Bewilligung wieder entziehen», so Damann. «Die Fans müssen sich an die Regeln halten. Sie haben es selber in der Hand.»

Ja. Der Regierung sei bewusst, so Sozialdirektorin Laura Bucher, dass sie es Betreibern von Clubs und Kulturlokalen «wahrlich nicht leicht gemacht hat», als sie vergangenen Freitag um 16 Uhr ein Tanzverbot erlassen habe. Zumal das Verbot in der Nacht auf Samstag in Kraft trat und das St.Galler Nachtleben innert kürzester Zeit reagieren musste. «Wir wollten nicht, dass es ein letztes, ausschweifendes Partywochenende gibt.» Denn man wollte verhindern, dass die Fallzahlen explodieren. Das Tanzverbot sei sinnvoller als eine Maskenpflicht in den Clubs, wie sie andere Kantone kennen. Denn wegen der Aerosole bleibe die Ansteckungsgefahr auch beim Tanzen mit Masken hoch. Clubbetreiber haben das Tanzverbot in den vergangenen Tagen scharf kritisiert. Mehr dazu finden Sie hier.

Ja. Die betroffenen Betriebe können Kurzarbeit beantragen. Auch stellt das Amt für Kultur insgesamt rund 23 Millionen Franken für Kulturunternehmen zur Verfügung. Der Kredit dazu wurde bereits im Frühling gesprochen; zwei Drittel der Mittel sind noch verfügbar. Diese Unterstützung läuft bis Ende 2021. Damit können Ausfälle wegen Absagen und Verschiebungen aufgefangen werden. Auch werden Kulturunternehmen unterstützt, die sich wegen der Pandemie neu ausrichten wollen. Die besagten 23 Millionen Franken sind allerdings ausschliesslich für Unternehmen vorgesehen, die 50 Prozent ihres Umsatzes im kulturellen Bereich erwirtschaften. Nachtclubs und Diskotheken sind gemäss Covid-19-Kulturverordnung davon ausgenommen. Reaktionen aus der Kulturbranche lesen Sie hier.

Alle Berufs- und Mittelschulen müssen bereits ab Montag eine Maskenpflicht in den Gängen durchsetzen. Den Gemeinden empfiehlt das Bildungsdepartement, eine solche einzuführen – allerdings beschränkt auf Erwachsene und auf Korridore, Pausenhöfe und andere Begegnungsorte. Im Unterricht selber gilt keine Maskenpflicht, ausser in Situationen, in denen die Abstände nicht eingehalten werden können. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden geht in dieser Hinsicht weiter. Er hat am Dienstag eine Maskenpflicht auf dem Schulareal ab der Sekundarstufe beschlossen.

«Gemäss den Kriterien des Bundes gelten sämtliche Wahlkreise als Risikogebiet», sagt Kantonsärztin Danuta Zemp. Demnach betrug die Zahl der Ansteckungen in den letzten zwei Wochen im ganzen Kanton über 60 pro 100'000 Einwohner. 55 Personen wurden am Dienstagnachmittag wegen des Coronavirus in einem Spital behandelt, zehn auf einer Intensivstation. Der wöchentliche Durchschnitt der Neuansteckungen beträgt derzeit 136. Die meisten Leute würden sich bei privaten Treffen anstecken, so Zemp, an Familienfesten, Hochzeiten oder Geburtstagspartys. Aktuell gäbe es auch in fünf Heimen mehrere Ansteckungen bei Bewohnern und Personal. Die Spitäler hätten nach wie vor genügend Kapazität, so Zemp. Das Contact-Tracing komme aber immer wieder an seine Grenzen. Derzeit sind 50 Tracerinnen und Tracer im Einsatz.

Die St.Galler Regierung hat ihre bisherigen Entscheide auf einen im Juli aufgestellten Dreistufenplan abgestützt. Dieser orientierte sich bei den Auslöserkriterien bisher vor allem an den Fallzahlen und positiv getesteten Personen. Neu ist die Anzahl Hospitalisierungen zum Auslösen neuer Massnahmen wichtiger. Die Regierung hat den Plan angepasst. Er ist hier aufgeschaltet.