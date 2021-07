Fussball 19-Jähriger Mittelfeldspieler zum FC St.Gallen: Leonhard Münst stösst vom VfB Stuttgart zu den Espen Der FCSG hat ein 19-jähriges Talent verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler Leonhard Münst stösst leihweise für eine Saison vom VfB Stuttgart zum Team von Cheftrainer Peter Zeidler.

Leonhard Münst wird beim FC St.Gallen das Trikot mit der Nummer 13 tragen. Bild: PD

(pd/dar) Der FC St.Gallen 1879 hat einen weiteren Transfer getätigt, wie der Club in einem Communiqué mitteilt: Der offensive Mittelfeldspieler Leonhard Münst stösst leihweise für eine Saison vom VfB Stuttgart zum Team von Cheftrainer Peter Zeidler. Details des Leihgeschäfts für den 19-Jährigen Deutschen kommuniziert der FCSG hingegen nicht. Beide Vereine hätten Stillschweigen vereinbart, heisst es in der Mitteilung.

Leonhard Münst begann seine fussballerische Laufbahn bei den Stuttgarter Kickers, bevor er 2013 in den Nachwuchs des VfB Stuttgart wechselte. Beim VfB durchlief er die Nachwuchsstationen und spielte in der vergangenen Saison für die 2. Mannschaft in der Regionalliga West. Erst vor wenigen Tagen hat Münst bei den Stuttgartern einen langfristigen Profivertrag unterschrieben.

«Leonhard Münst ist ein junger Spieler, der über grosses Talent verfügt. Dies zeigt auch die Tatsache, dass der VfB Stuttgart ihn langfristig an den Verein gebunden hat. Münst passt mit seinen Qualitäten sehr gut zu unserem jungen Team und wird unser zentrales Mittelfeld ideal ergänzen», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Mitteilung zitieren. Leonhard Münst wird beim FC St.Gallen das Trikot mit der Nummer 13 tragen.