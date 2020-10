Fuss- und Radwege am Rhein teilweise gesperrt – Abflussspitzen werden am Abend erwartet Am Samstagmorgen wurden die Fuss- und Radwege in den Vorländern entlang des Rheins vorsorglich gesperrt, dies als Reaktion auf die Gefahrenmeldung des Schweizer Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Auf Schweizer Seite betrifft dies den Abschnitt ab Rheinbrücke Diepoldsau/Widnau bis St.Margrethen Bruggerhorn.

Die grossen Regenmengen aus dem Bündnerland sind im Rhein angekommen. Symbolbild: Ralph Ribi

(pd/red) Die teils intensiven Niederschläge im Bündnerland lassen die Pegel der Flüsse im Einzugsgebiet des Alpenrheins am Samstag im Laufe des Tages deutlich ansteigen. Die Abflussspitze in Diepoldsau/Lustenau wird in den frühen Abendstunden erwartet. Die derzeitigen Prognosen des Bundesamtes für Umwelt gehen von einem maximalen Abfluss zwischen 1’500 und 1’800 m3/s aus.

«Die Rheinbauleitungen entlang des Alpenrheins sind in laufendem Austausch und beobachten die Lage mit Ihren Führungsstäben», erklärt Daniel Dietsche, Rheinbauleiter Schweiz gegenüber FM1Today. «In den letzten Tagen wurden die Pächter der Rheinvorländer über die aktuelle Lage orientiert und damit beauftragt, sämtliche Tiere und allfällige Gerätschaften aus dem Vorland zu entfernen», ergänzt Dietsche. Auch die Baustellen entlang des Rheins, insbesondere jene der neuen Brücke Hard-Fussach wurden geräumt und werden beobachtet.

Die Bevölkerung werde gebeten, sich nicht in der Nähe des Rheins aufzuhalten, um einen möglichen Einsatz des Rheinunternehmens und des Landesflussbauhofs nicht zu behindern, wie die Internationale Rheinregulierung mitteilt. Auch aus Gründen der persönlichen Sicherheit sollen Rheindämme, Vorland und insbesondere die Innenwuhre gemieden werden.