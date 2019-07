Lampions dürfen am 1. August nicht fehlen. (Symbolbild: Keystone)

Funken, Feuerwerk und Festreden: So feiern Ostschweizer Gemeinden den 1. August – die grosse Übersicht Was haben SVP-Politiker Christoph Blocher und der Thurgauer Leichtathlet Kariem Hussein gemeinsam? Genau, sie halten in der Ostschweiz eine 1.-August-Rede. Wir haben eine Übersicht aller Festlichkeiten in der Region erstellt.

St.Gallen, Gossau und Rorschach

Traditionell feiern mit Grill und Lampion, einen gemütlichen Brunch geniessen oder die Rede der Bundesrätin Karin Keller-Sutter hören – die Veranstaltungsangebote von Gossau bis an den Bodensee sind breit:

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hält am 31. Juli die Rede zum Nationalfeiertag in Rorschach. (Bild: Andrea Stalder)



Einmal im Jahr spannen die Seegemeinden Goldach, Rorschach und Rorschacherberg zusammen: Die 1.-August-Feier auf der Arionwiese in Rorschach hat Tradition. Auch prominente Redner sind sich die Seegemeinden gewohnt. In diesem Jahr gibt sich mit Karin Keller-Sutter, eine der amtsjüngsten Bundesrätinnen, die Ehre. Sie hatte bereits im Vorjahr eine Einladung erhalten.

Mehr zur Vorgeschichte und einer versehentlichen Absage von Bundesrat Ignazio Cassis lesen Sie hier:

Wil

Diese Gemeinden in der Region Wil veranstalten eine 1.-August-Feier:

Toggenburg

Einigen Schweizern genügt es, am Bundesfeiertag zu Hause eine Wurst zu bräteln. Wer lieber eine offizielle Feier mit einer Rede besucht, hat im Toggenburg eine grosse Auswahl:

Werdenberg und Obertoggenburg

In der Region Werdenberg und Obertoggenburg finden am 31. Juli und am 1. August verschiedene Veranstaltungen zur Schweizer Bundesfeier statt. Hier gibt es sie im Überblick:

In vielen Ostschweizer Gemeinden wird nach dem Eindunkeln ein 1.-August-Funken angezündet. (Archivbild: Urs Jaudas)

Thurgau

Wird in Arbon zu hören sein: SVP-Übervater Christoph Blocher. (Bild: Keystone)

Wer in Arbon an die 1.-August-Feier kommt, wird – für einige gezwungenermassen – SVP-Übervater Christoph Blocher reden hören. Gezwungenermassen deshalb, weil die Organisatoren der Festlichkeiten eigentlich ohne Polit-Exponenten auskommen wollten. Dies hinderte die regionale SVP-Sektion nicht, Christoph Blocher einzuladen. Wie es dazu kam lesen Sie hier:

Und die Fortsetzung gibt es hier:

Der langjährige SRF-Bundeshauskorrespondent Hanspeter Trütsch hält in Horn eine Festrede. (Archivbild: Benjamin Manser)





Zwar wird es in Horn auch um Politik gehen, dies aber wohl weit weniger kontrovers. Der Journalist und langjähriger SRF-Bundeshausredaktor Hanspeter Trütsch wird die Festrede halten.

Er war die Stimme der SRF-Bundeshausredaktion, seit Februar 2018 ist er pensioniert: 22 Jahre hat der St.Galler und einstige Radiojournalist Hanspeter Trütsch für das Schweizer Fernsehen aus dem Bundeshaus berichtet. Der Mann mit der schnittigen Igelfrisur hat so manche Bundesrätin, so manchen Bundesrat kommen und gehen sehen – und manche politische Ränkespiele aus nächster Nähe erlebt, analysiert, eingeordnet, kommentiert. Trütsch ist leidenschaftlicher Wanderer und «Ehren-Födlebürger» der Stadt St.Gallen. In all den Jahren ist er nie nach Bern gezogen, sondern jeweils aus der Ostschweiz gependelt.

Hier finden Sie eine Übersicht aller 1.-August-Feiern im Kanton Thurgau

Appenzellerland

Nicht in allen Appenzeller Dörfern findet 2019 eine Bundesfeier statt. In Innerrhoden organisiert zudem nur ein Bauernbetrieb einen «Buurezmorge». Dennoch gibt es im Appenzellerland genug Möglichkeiten, den Nationalfeiertag zu feiern. Nachfolgend finden Sie eine unvollständige Liste der wichtigsten Veranstaltungen rund um den Nationalfeiertag: