Fürstentum Liechtenstein entscheidet erneut über neues Landesspital



Vor acht Jahren ist die Liechtensteiner Regierung mit ihren Plänen für ein neues Landesspital gescheitert. Jetzt unternimmt sie mit einer abgespeckten Variante einen neuen Anlauf. Das Volk stimmt am 24. November über einen Kredit von 65 Millionen Franken für ein neues Landesspital in Vaduz ab. Der Entscheid interessiert auch in der Ostschweiz.