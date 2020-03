«Für uns stehen die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmenden und Referenten an oberster Stelle»: St.Gallen Symposium wegen Corona-Virus auf 2021 verschoben Das 50. St.Gallen Symposium, welches vom 7. bis 8. Mai hätte stattfinden sollen, wurde auf kommendes Jahr verschoben. Grund der Absage ist das Corona-Virus.

Das Symposium St.Gallen 2020 wurde wegen des Corona-Virus auf 2021 verschoben. Bild: Urs Bucher (10. Mai 2019)

(pd/bro) Das «International Students' Committee» und die St.Galler Stiftung für Internationale Studien haben in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden und der Universität St.Gallen (HSG) entschieden, das diesjährige St.Gallen Symposium abzusagen. Dies aufgrund der Unsicherheit ausgelöst durch das Virus Covid-19, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

«In Absprache mit den zuständigen Behörden und der Universität St.Gallen mussten wir diesen Entscheid leider so fällen», schreibt Beat Ulrich, CEO des St.Gallen Symposiums. Und weiter:

«Für uns stehen die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmenden und Referenten an oberster Stelle.»

Gerade als internationale Konferenz mit langer Tradition trage man eine grosse Verantwortung.

Frühzeitiger Entscheid im Jubiläumsjahr

Dass der Entscheid bereits knapp zwei Monate vor dem Symposium gefällt wurde, liegt gemäss den Veranstaltern des St.Gallen Symposium daran, dass die Gefahr einer Ausbreitung von Covid-19 und mögliche Reiserestriktionen derzeit nur schwer abschätzbar sind. Für die Planung und Durchführung des St.Gallen Symposiums stellen sie ein grosses Risiko dar. Ulrich erklärt:

«Damit ermöglichen wir es allen, frühzeitig noch umzudisponieren.»

Im Mai hätte sich das St.Gallen Symposium zum 50. Mal gejährt. «Wir bedauern diesen Entscheid im Jubiläumsjahr sehr. Insbesondere, weil wir uns auf den Dialog zwischen den jungen engagierten Studierenden und Hoffnungsträgern aus aller Welt und den etablierten Meinungsführern, wie etwa Ola Källenius (Daimler), Mark Schneider (Nestlé), Mamphela Ramphele (Club of Rome), Thomas Buberl (Axa), Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Michael Sandel (Harvard University) gefreut hatten», ergänzt er.

Studentisches Organisationsteam besonders gefordert

Besonders stark trifft der Entscheid auch das 34-köpfige Team von Studierenden, die seit acht Monaten weltweit Gespräche geführt und das diesjährige Symposium vorbereitet haben. «Sie haben dafür eigens ihr Studium an der Universität St.Gallen für ein Jahr unterbrochen und sich ehrenamtlich für unsere Initiative eingesetzt», so Ulrich. «Ihr Aufgabenbereich wird sich in den kommenden Wochen komplett ändern. Ihr Fokus wird neu darauf liegen, mit unseren Partnern, Lieferanten und Speakern fürs kommende Jahr zu planen.»

Neuer Termin: Mai 2021

Das 50. St.Gallen Symposium findet gemäss Mitteilung nun neu vom 6. bis 7. Mai 2021 in St.Gallen statt. «Wir freuen uns auf das Jubiläum im kommenden Jahr und sind davon überzeugt, dass es gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen unseren Dialog mehr denn je braucht», betont Beat Ulrich.

Bis es soweit sei, werde das «International Students' Committee» den Generationendialog in Form von diversen Formaten aufrechterhalten. Zu den geplanten Veranstaltungen zählen lokale Konferenzen in verschiedenen Regionen der Welt und auf digitalen Plattformen.