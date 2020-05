«Für diesen Sommer haben wir bis jetzt praktisch keine Buchung»: Die Grenzen öffnen – aber die Ostschweizer Reisebüros spüren keine Reiselust Viele europäische Länder öffnen in den kommenden Wochen ihre Grenzen. Zieht es jene, die ihre Sommerferien bereits annulliert haben, nun doch ans Meer? Eine Umfrage bei regionalen Reiseveranstaltern zeigt: Eilig scheinen es die Ostschweizer nicht zu haben.



Reisebüros haben kaum Anfragen für die diesjährigen Sommerferien – aber bereits für die nächsten. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Patrick Wirth, Geschäftsinhaber Mawi Reisen AG in Frauenfeld. Bild: PD

Während der letzten 35 Jahre war für Patrick Wirth klar: Er hat einen der besten Jobs der Welt. Doch seit Beginn der Coronapandemie stellt der Reiseberater und Inhaber des Frauenfelder Reisebüros Mawi fest, dass sein Beruf nicht mehr viel mit seiner ursprünglichen Tätigkeit zu tun hat. Zwar klingelt das Telefon noch, doch statt Reiseanfragen nimmt Wirth Annullierungen und Umbuchungen entgegen und versucht zwischen verärgerten Kunden, Airlines und Hotels zu vermitteln. Wie viele andere Reisebüros lebt seines von den Touristen, die ins Ausland reisen. Die Nachfrage nach Auslandferien sei momentan aber gleich null, sagt er.

Obwohl immer mehr europäische Länder, darunter beliebte Feriendestinationen, Grenzöffnungen und Lockerungen signalisieren, spürt Wirth im Thurgau kein Reisefieber. In den letzten Tagen habe es zwar wieder vermehrt Anfragen gegeben – die meisten davon aber erst für den nächsten Sommer. Wirth sagt:

«Für diesen Sommer haben wir bis jetzt praktisch keine Buchung.»

Er gehe auch nicht davon aus, dass in den kommenden Wochen die Nachfrage für Auslandreisen im Juli und August zunehmen werde.

«Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Leute für die zweite Sommerhälfte Ferien planen, um nochmals etwas Wärme zu tanken.» Vor allem der Mittelmeerraum und somit Länder wie Spanien, Italien und Griechenland seien jeweils beliebte Ziele. Ob es im Coronajahr ebenfalls so sein wird, stehe derzeit in den Sternen. Wirth wertet es aber als gutes Zeichen, dass seine Kunden, die für den Winter oder den kommenden Frühling Ferien gebucht haben, an ihren Plänen festhalten. Das zeige, dass die Reiselust der Ostschweizer nicht gebrochen sei und dass viele – so wie er – überzeugt seien, dass es schon bald eine Kehrtwende geben werde.

Langzeitreisen für 2021 gebucht

Corina Sprecher, Filialleiterin Globetrotter St.Gallen. Bild: PD

Ähnliche Erfahrungen machen Corina Sprecher und ihr Globetrotter-Team. Die St.Galler Filialleiterin des auf Fernreisen spezialisierten Reisebüros sagt:

«Das Bedürfnis zu reisen, besteht – egal ob mit oder ohne Corona.»

Zwar würde niemand in den nächsten drei Monaten aufbrechen, aber viele würden eine grössere Reise, etwa nach Neuseeland oder Australien, gegen Ende Jahr planen. Für 2021 seien auch schon mehrere Langzeitreisen in verschiedene Länder gebucht worden. Weil jedoch jedes Land bei der Grenzöffnung anders vorgehe und überall andere Bestimmungen gelten würden, müsse man bei der Planung der Reise noch vieles offenlassen.

Auch Anfragen für Europareisen hätten sie erhalten. Vorwiegend würden sich die Kunden für Sommerferien in Portugal oder Skandinavien interessieren. «Anfragen für Frankreich, Spanien und Italien erhielten wir in den letzten Wochen keine. Vermutlich weil diese Länder stärker von Corona betroffen sind», sagt Sprecher. Sie habe den Eindruck, dass viele den Ratschlag des Bundesrates ernst nehmen und den Sommer in der Schweiz verbringen würden. «Für den Herbst gibt es aber bereits erste Anfragen für Ferien in Spanien oder Italien.»

«Corona wird unser Reiseverhalten verändern»

Hansjörg Hinrichs, Geschäftsführer des Boutique-Reisebüros Pacific Society.

Bild: PD

«Das geht vorbei. Und solange warten wir.» Auf diese Grundhaltung und viel Verständnis trifft Hansjörg Hinrichs in diesen Wochen bei seinen Kunden. Der Inhaber von «Pacific Society» organisiert von Meistersrüte aus Premium-Reisen an die Traumstrände der Welt. «Wir hatten grosses Glück, dass wir nur eine Reise um ein Jahr verschieben mussten», sagt Hinrichs. Für diesen Juni wäre eine Reise nach Papua-Neuguinea vorgesehen gewesen.

Bora Bora von oben: Der Appenzeller Reiseveranstalter Hansjörg Hinrichs ist leidenschaftlicher Fotograf – doch auch für ihn bleibt der Südsee-Traum in nächster Zeit ein Traum. Bild: Hansjörg Hinrichs

Zum Kundenstamm von «Pacific Society» zählen viele Pensionierte, die eine spezielle Reiseerfahrung suchen und sich ihre Lebenswünsche erfüllen möchten. Doch auch im Appenzellerland flattern derzeit keine neuen Buchungen rein, weder für geführte noch für Individualreisen. Hinrichs geht davon aus, dass die Leute gegen Ende Jahr eher wieder Lust haben werden, Ferienpläne zu schmieden. Der Südsee-Experte und Reisejournalist ist auch überzeugt, dass sich die Art des Reisens nach Corona verändern werde.

«In Zukunft werden die Leute wohl achtsamer unterwegs sein und länger verreisen, dafür vielleicht seltener.»

Es werde weniger darum gehen, möglichst vieles in kurzer Zeit zu sehen, sondern lebensverändernde Erfahrungen zu sammeln.